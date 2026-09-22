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«МегаФон» улучшил сеть в Академическом

Инженеры «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование в Академическом районе Екатеринбурга. Более быстрый мобильный интернет и качественная голосовая связь стали доступны в районе Березовой рощи — популярного места отдыха горожан. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С начала сентября 2026 г. с помощью нового телеком-объекта жители Академического уже передали объем данных, сопоставимый с отправкой более 1 млн качественных фотографий.

Улучшения затронули улицы Краснолесья, Чкалова и Академика Вонсовского. Теперь максимальная скорость передачи данных здесь может достигать 100 Мбит/с. Этого достаточно для того, чтобы оставаться на связи с родственниками и друзьями, слушать любимую музыку во время прогулки на стриминговых сервисах или управлять смарт-системами.

Установленное оборудование также позволило равномерно распределить нагрузку с ближайших базовых станций и обеспечить более устойчивую работу сети даже в часы пик.

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«Академический — один из наиболее активно развивающихся районов Екатеринбурга. Чтобы местные жители не ощущали высоких нагрузок на сеть, мы укрепляем телеком-инфраструктуру и строим новые объекты в наиболее популярных локациях. Пользователи могут быть уверены, что после проведенных работ важные переговоры или общение с близкими будут проходить с высоким качеством звука, а стримы или онлайн-игры будут загружаться быстро и без зависаний», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Артем Цыпленков.

Проведенные работы стали частью программы по улучшению покрытия в Академическом: ранее инженеры оператора выполнили апгрейд сети в районе улицы Вильгельма де Геннина, Начдива Онуфриева и парковой зоны.

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