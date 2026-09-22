«Лиго» и «Философт» реализуют новый этап проекта «Рождественская 63»

Компания «Философт» продолжает работу над цифровизацией жилого проекта «Рождественская 63». Ранее специалисты компании выполнили проектирование слаботочных сетей и участвовали в подготовке объекта к защите умного дома класса А. На новом этапе «Философт» проведет пусконаладочные работы инженерных сетей и подключит кастомизированное приложение на базе «Мажордом» на весь объект. Сдача дома запланирована на I квартал 2027 г. Об этом CNews сообщили представители «Философт».

Проект предусматривает комплекс систем безопасности и доступа. На объекте будет работать видеонаблюдение с аналитикой, а въезд на территорию и в паркинг будет осуществляться по распознаванию автомобильных номеров или с помощью UHF-меток. Для входа в секции предусмотрена функция «свободные руки и бесшовный доступ»: система сможет идентифицировать резидента с помощью BLE-считывателей. Также в проекте будет реализована система «умный лифт»: лифт самостоятельно спускается на первый этаж, если резидент заходит в дом, и открывает доступ только на тот этаж, на котором он проживает.

Отдельное направление связано с умными квартирами. В доме создается демонстрационная квартира с максимальным уровнем оснащения — она находится в процессе реализации и станет площадкой для демонстрации возможностей целостной системы умный дом с интеграцией в брендированное мобильное приложение на базе «Мажордом». Для проекта также предусмотрен 151 комплект умной квартиры с индивидуально разработанной упаковкой. Кастомизация затронет и мобильное приложение.

В проекте предусмотрена автоматизация инженерных систем. Система контроля протечек будет автоматически обнаруживать утечку воды и управлять запорной арматурой, перекрывая подачу воды. В лобби автоматизируют управление освещением и климатом, включая кондиционирование, отопление и теплые полы, а также реализуют систему фонового звучания.

Кроме того, на объекте будет работать автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов, включая электроэнергию, водоснабжение и отопление.

«Мы подключились к проекту еще на этапе проектирования слаботочных систем и подготовки к защите класса А, а теперь переходим к пусконаладке и непосредственному запуску цифровой инфраструктуры. В “Рождественской 63” объединяются сразу несколько уровней автоматизации: инженерные системы дома, доступ, учет ресурсов и умные квартиры», — сказал директор «Философт» Иван Власов.