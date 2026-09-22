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Какие услуги ждет рынок от дистрибьюторов в период нестабильности — аналитика OCS

За последние несколько лет российский ИТ-рынок прошел через глобальные изменения. В новых условиях производители и партнеры — интеграторы, ретейлеры, сервис-провайдеры — ожидают от дистрибьюторов не только услуг по логистике и продажам. Согласно исследованию OCS, самыми востребованными сервисами становятся финансовые услуги, сервисная поддержка и технологическая экспертиза. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Аналитики отмечают, что наибольший интерес рынок проявляет к финансовым сервисам. Более 22% партнеров и 12% вендоров рассчитывают на расширение услуг в этом направлении. Это связано со спецификой ИТ-отрасли: заказчики нуждаются в сложных технологических решениях, но их разработка требует от производителей значительных вложений с длительным сроком окупаемости. Исследование OCS показало, что каждый четвертый вендор считает финансовый вопрос главным риском в перспективе ближайших нескольких лет. Ключевая ставка остается высокой, а кредиты не доступны для широкого канала. Крупные дистрибьюторы, со своей стороны, предоставляют помощь в проведении расчетов и оформлении коммерческих кредитов для реализации проектов — и спрос на такую поддержку только растет.

Сервисное обслуживание — второе направление, которое становится приоритетным для рынка. По наблюдениям аналитиков, из дополнительной услуги техническая поддержка превратилась в решающий фактор для всех игроков. На наличие такой услуги у дистрибьюторов обращает внимание каждый четвертый партнер, а каждый пятый вендор заинтересован в сервисе и обучении по своим продуктам. И производители, и многие партнеры имеют собственные сервисные подразделения, однако ключевой сложностью для рынка остается доступность запчастей и обслуживание географически распределенных объектов. Вендоры активно выходят на региональные рынки: по данным OCS, такие планы озвучивает почти четверть российских компаний. Организовать оперативный сервис в разных регионах, поддерживать наличие ЗИП и быстро доставить их в случае необходимости — эти задачи часто берут на себя федеральные интеграторы и ИТ-дистрибьюторы.

Потребность в мультивендорной экспертизе также растет. Сегодня ИТ-инфраструктура заказчиков состоит из множества решений: отечественных, китайских, мировых А-брендов. Импортозамещение набирает темп, однако пока охватывает не все сегменты рынка равномерно. Например, только у 9% компаний российское сетевое оборудование составляет более половины парка. Схожая картина и в направлении серверов и СХД: только половина компаний нарастила долю отечественных решений до 25%. Масштабирование инфраструктуры, обновление и обслуживание оборудования требуют наличия инженерной сертификации по решениям различных производителей. Дистрибьюторы, объединяющие под своим крылом широкий спектр брендов, помогают интегрировать новые продукты в текущую инфраструктуру и заранее протестировать их на совместимость. 63% партнеров и 37% вендоров отметили роль дистрибьюторов в технологических партнерствах.

«Развитие ИТ-рынка сегодня — это симбиоз всех участников. После нескольких лет быстрого роста он достиг определённых пределов: на дальнейшем пути стоит дефицит кадров, ресурсов и технологий. Залогом успеха становится не только скорость принятия решений, но и умение выстраивать надёжные партнёрства. Мы видим, что дистрибьюторы всё чаще играют важную роль в их формировании. Это говорит об уровне доверия со стороны рынка — как к компаниям, так и к их сервисам», — Анна Чернякова, вице-президент OCS.

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Роль дистрибьюторов давно вышла за рамки стандартных услуг по логистике и продвижению товаров. «Базовые» сервисы все так же важны: партнеры заинтересованы в вариативных каналах поставок, производители нуждаются в поддержке для освоения новых рынков. Однако требования и запросы рынка растут, и дистрибьюторы отвечают на них, предлагая сервисы, которые помогают игрокам справляться с актуальными вызовами.

Интерес к таким услугам, как сервис, финансы и технологическая экспертиза, отражает текущие проблемы производителей и партнёров. Спрос на кредитную поддержку может меняться в зависимости от экономической ситуации. Но потребность в мультивендорной экспертизе и обслуживании комплексных систем в ближайшие несколько лет может стать только острее. В таких сегментах, как сетевое и вычислительное оборудование, доля иностранных решений все еще очень высока — и компаниям нужна поддержка для проектирования, аудита и сопровождения инфраструктур. Дистрибьюторы закрывают эти запросы с помощью гибкой экосистемы сервисов и способствуют реализации сложных проектов даже в условиях нестабильности рынка.

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