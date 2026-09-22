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«Гравитон» расширяет линейку корпоративных десктопов: новые Д44И и Д54И внесены в реестр Минпромторга РФ

Компания «Гравитон» сообщила о расширении линейки производительных десктопных компьютеров моделями Д44И и Д54И в форм-факторе Mini-Tower. Новые модели получили реестровые записи в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции. Аппаратной основой систем стала материнская плата собственной разработки «Кама-3» на базе чипсета Intel B860.

Д44И — новая модель в продуктовом портфеле «Гравитона». Д54И развивает архитектуру существующей серии Д50 и предлагается в нескольких вариантах исполнения корпуса, включая классический дизайн серии Д50. Обе модели рассчитаны на производительные рабочие места и ресурсоемкие корпоративные задачи.

Компьютеры поддерживают процессоры Intel Core Ultra 5, Core Ultra 7 и Core Ultra 9. Среди ключевых особенностей платформы — четыре цифровых видеопорта, порт USB-C с поддержкой Thunderbolt 4 и интегрированный сетевой адаптер с поддержкой скорости до 5 Гбит/с.

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Конструкция корпусов предусматривает установку дискретных видеокарт длиной до 260 мм, что позволяет оснащать системы производительными графическими ускорителями, включая решения уровня Nvidia GeForce RTX 5060. Такая конфигурация расширяет возможности применения компьютеров для задач, требующих повышенной производительности графической подсистемы.

«Плата “Кама-3” стала основой для создания производительных десктопов, которые можно адаптировать под разные сценарии использования. Д44И и Д54И поддерживают современные процессоры, скоростные интерфейсы подключения и дискретные видеокарты, поэтому конфигурацию компьютера можно подобрать под конкретные задачи — будь то требовательное рабочее ПО, работа с графикой или интенсивный обмен данными по сети», — сказал Сергей Гендрих, руководитель управления клиентских систем «Гравитон».

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