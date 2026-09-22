«Гарда DBF» усиливает контроль «1C» и вдвое ускоряет работу с базами данных

Компания «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг»), разработчик решений в области информационной безопасности, обновила флагманское решение – систему защиты баз данных «Гарда DBF». Решение новой версии 5.8 расширяет возможности аудита операций в «1C», повышает производительность системы, автоматизирует проверку обновлений для поиска уязвимостей и расширяет поддержку отечественной ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

Финансовые данные, персональная информация, коммерческая тайна и сведения о клиентах и контрагентах лежат в основе ключевых бизнес-процессов компаний. Значительная часть этой информации хранится и обрабатывается в корпоративных системах, в том числе на платформе «1C», которую используют большинство организаций в России и странах СНГ. Утечка или изменение таких данных может привести к финансовым и репутационным потерям.

Одним из ключевых изменений «Гарда DBF 5.8» стал универсальный механизм аудита операций с данными внутри «1C». Теперь продукт может осуществлять сбор и анализ необходимых событий, которые отображаются в отдельной вкладке. Это позволяет организациям контролировать операции с данными и критичные бизнес-процессы в «1C», снижать риски внутренних угроз.

В релизе расширена поддержка отечественных операционных систем и инфраструктур. «Гарда DBF» официально поддерживает «Ред ОС» 8 и ROSA Virtualization, сертифицированные ФСТЭК России. Подтверждена возможность установки решения на файловые системы формата XFS. Это расширяет применимость продукта в крупных инфраструктурах, где предъявляются требования к использованию российского ПО.

Расширены возможности механизма проверки баз данных на уязвимости. Если ранее сигнатуры уязвимостей загружались вручную, то в версии 5.8 проверка их обновлений автоматизирована благодаря интеграции с сервисом обновлений компании «Гарда». Проверку можно запускать вручную или выполнять автоматически по расписанию. Это упрощает получение актуальных проверок и сокращает «окно уязвимостей», минимизируя риск пропуска уязвимостей в СУБД.

Добавлены актуальные предустановленные политики для реализации требований стандарта PCI DSS в организациях финансовой отрасли. Они дополняют уже существовавшие в системе политики с учетом изменений самого стандарта и помогают выполнять требования по защите платежных данных и проходить соответствующие аудиты.

Расширился список поддерживаемых СУБД: добавлены Tarantool 3.7.0, Arenadata Prosperity 6.7, Arenadata QuickMarts 26 и Jatoba 18.1.1. Кроме того, для PostgreSQL агент «Гарда DBF» получил возможность одновременно работать с шифрованным и нешифрованным трафиком. Это повышает глубину контроля баз данных, в которые поступает смешанный трафик.

«В версии Гарда DBF 5.8 мы уделили особое внимание контролю операций в «1C», автоматизировали получение актуальных проверок на уязвимости и улучшили инструменты для ежедневной работы ИБ-специалистов. Также сделали акцент на улучшении пользовательского опыта: сократили время отклика веб-интерфейса, расширили возможности настройки политик и работы с событиями. В результате система обеспечивает не только надежный и глубокий контроль работы с данными, но и помогает сокращать объем рутинных операций, быстрее реагировать на инциденты и удобнее взаимодействовать с решением», – сказал Дмитрий Ларин, руководитель направления по защите баз данных компании «Гарда».