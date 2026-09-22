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Бизнес сможет сократить ручную работу с ЭТрН в «Контур.Экстерне»

Новая функциональность учетного раздела «Экстерна» позволяет компаниям быстрее подготовить электронную транспортную накладную (ЭТрН) — сведения из универсального передаточного документа (УПД) или накладной можно направить в черновик ЭТрН без повторного ввода. Это сокращает ручную работу и снижает риск ошибок при переносе данных. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

ЭТрН стали обязательными с 1 сентября 2026 г., за исключением отдельных случаев, когда транспортную накладную можно оформить на бумаге. Первые полгода отводятся на адаптацию к новому порядку: до 1 марта 2027 г. за предъявление бумажной накладной вместо электронной инспекторы будут ограничиваться устным предупреждением.

Нововведение в «Экстерне» поможет бизнесу быстрее перейти на электронный формат работы. Заполнять ЭТрН можно будет в привычном интерфейсе «Экстерна», причем данные в нее подгрузятся напрямую из УПД или накладной. Черновик документа передается в «Диадок» через интеграцию — тоже без ручной загрузки. Его номер и статус можно посмотреть в любой момент в «Экстерне».

Татьяна Евдокимова, эксперт сервиса «Контур.Экстерн»: «Переход на электронные транспортные накладные с 1 сентября может привнести новые рутинные задачи в работу бухгалтеров. Возможно, придется изменить способ работы с ЭТрН. Мы постарались убрать хотя бы часть ручных задач: сведения из уже оформленной первички можно перенести в черновик накладной, а затем передать его в «Диадок». Не придется заново вводить одни и те же данные в разные документы».

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Автоматическая передача данных снижает риск ошибок в реквизитах, номенклатуре или весе груза. Вся история документооборота по каждой ЭТрН хранится в сервисе, их легко найти, выгрузить в нужный формат или распечатать.

Работа с ЭТрН уже включена в тарифы и модификаторы «Экстерна».

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