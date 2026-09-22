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Банк «Санкт-Петербург» предлагает малому и среднему бизнесу оформить гарантии онлайн – в мобильном приложении

Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) обновил «БСПБ.Бизнес» – мобильное приложение для клиентов малого и среднего бизнеса. Обновление позволяет запросить банковскую гарантий онлайн, не выпуская из рук мобильного телефона. Об этом CNews сообщили представители БСПБ.

Заявку на гарантию можно оформить в «БСПБ. Бизнес» в разделе: Продукты и сервисы/ Кредиты. После подписания заявка автоматически отправляется на рассмотрение. Клиенты могут отслеживать статус рассмотрения заявки в «БСПБ.Бизнес», при необходимости, предоставить в банк дополнительные документы и получить информацию об итоговом решении. Быть в курсе статуса принятия решения и не пропускать важную информацию от Банка помогают бесплатные сервисные push-уведомления, подключить которые можно в приложении буквально за пару секунд.

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Банковская гарантия – это письменное обязательство банка, принятое на себя по просьбе другого лица (принципала), выплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную сумму в соответствии с условиями договора. БСПБ выдает гарантии для обеспечения заявок и исполнения обязательств по контрактам в соответствии с законодательством в рамках продукта «Стандарт-Гарантия».

«БСПБ запускает удобный сервис для малого и среднего бизнеса: теперь заявку на банковскую гарантию можно оформить прямо в мобильном приложении. Наш онлайн-банкинг экономит время предпринимателей и избавляет их от зависимости от часов работы отделений. Мы внедряем современные технологии, чтобы бизнес работал оперативно и эффективно», – сказал директор Департамента продуктов корпоративного бизнеса Банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский.

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