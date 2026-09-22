«Авито Услуги» и «Авито Спецтехника»: осенний сезон переездов открыт — спрос на грузчиков вырос на 41%, на коммерческий транспорт — на 38%

Осень — время перемен: кто-то делает перестановку мебели, обновляет интерьер, а кто-то меняет место жительства. «Авито Услуги» и «Авито Авто» выявили, что с приближением осеннего сезона спрос россиян на услуги организации переездов вырос на 15%. Вслед за ними подтянулся и коммерческий транспорт — интерес к покупке фургонов увеличился на 10%. При этом в среднем цены как на услуги, так и на подержанные автомобили изменяются лишь незначительно. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Растет спрос, но не стоимость

В августе 2026 г. спрос на услуги, связанные с переездами, вырос на 12% за месяц, при этом цена за тот же период практически не изменилась. В среднем час работы специалиста-грузчика стоит около 1500 рублей, однако на итоговую цену влияет множество факторов — расстояние перевозки, общий габарит груза, численность бригады и, конечно, срочность.

Спрос на услуги перевозки грузов показывает растущий тренд на переезды в преддверии осеннего периода — в августе прирост составил 8% к июлю, а в годовом выражении достиг 41%. Таким образом, люди все реже переезжают сами и чаще заказывают транспорт для доставки вещей и крупногабаритных предметов.

Какие услуги выполняют грузчики

Особенно показательно выглядит ситуация с услугами грузчиков — они традиционно идут рука об руку с переездами. Самый высокий спрос пришелся на перенос мебели и составил +15%. Кроме того, крайне актуальным для россиян стал подъем вещей на этаж — аналитика показала рост в 14%, причем как для домов с лифтом, так и без.

При организации переезда в этом сезоне стоимость сборки и разборки мебели начинается от 600 рублей за час работы, подъем на этаж - от 500 руб. за час. И хотя спрос на профессиональную помощь уверенно растет, стоимость привлечения дополнительных рабочих рук остается сдержанной — увеличение цен на все популярные услуги (перенос мебели, погрузка и разгрузка, подъем на этаж) не превысило 4%.

Как переезды влияют на спрос на коммерческий транспорт

Рост активности на рынке услуг для переезда отражается и на спросе на транспорт, который используется для перевозки вещей. По данным «Авито Спецтехники», август–октябрь традиционно являются пиковым периодом для коммерческих фургонов с пробегом: в 2025 г. спрос в эти месяцы был на 38% выше уровня мая–июня. В этом году сезонная динамика также начала проявляться в августе — спрос на легкий коммерческий транспорт (LCV) вырос на 10% относительно июля.

Самыми популярными автомобилями для переездов на вторичном рынке стали отечественные модели ГАЗ: 3302 (870 тыс. руб.), Next (1,9 млн руб.) и 33023 (873 тыс. руб.). При этом к концу лета наиболее заметно вырос спрос на Mercedes-Benz Sprinter (+40%) и Ford Transit (+33%).



