В портфеле «Сайбер Электро» появилась новая линейка оборудования для ЦОД — CyberData.

Портфель российских ИБП «Сайбер Электро» расширился за счет нового направления оборудования для критической инфраструктуры. Под торговым знаком CyberData бренд представляет специализированные решения для ЦОД. Первой серией новой линейки стала CyberData Prime — трехфазные модульные источники бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии мощностью 600, 800 и 1000 кВА. Об этом CNews сообщили представители «Сайбер Электро».

CyberData Prime предназначена для дата-центров, где надежность электроснабжения напрямую влияет на непрерывность работы ИТ-систем и инженерной инфраструктуры. Серия рассчитана на применение на объектах с высокой концентрацией критических нагрузок и повышенными требованиями к отказоустойчивости энергоснабжения.

Модульная архитектура позволяет масштабировать систему в соответствии с требованиями объекта и создавать резервированные конфигурации. ИБП поддерживают параллельную работу до восьми устройств и построение систем по схеме N+1, что позволяет повысить надежность электроснабжения при сохранении возможности дальнейшего наращивания мощности.

Оборудование поддерживает совместную работу с дизель-генераторными установками, в том числе благодаря алгоритму плавного увеличения входной мощности, снижающему нагрузку на генератор при подключении ИБП. Несколько ИБП могут работать от общего аккумуляторного массива.

Серия включает модели CDP-600-K, CDP-800-K и CDP-1000-K, ИБП строятся на модулях номинальной мощностью от 100 кВА. Среди ключевых характеристик — выходной коэффициент мощности 1,0, КПД до 96% и THDi ≤3% при 100% линейной нагрузке.

Запуск CyberData Prime становится первым этапом формирования специализированного направления «Сайбер Электро» для дата-центров.

Развитие направления оборудования для ЦОД — стратегический шаг в расширении продуктового портфеля «Сайбер Электро». Новый торговый знак объединит решения, рассчитанные на объекты с повышенными требованиями к надежности, масштабируемости и качеству электроснабжения. В дальнейшем под брендом CyberData планируется представить и другие категории оборудования для инфраструктуры дата-центров.

Выделение специализированного направления призвано в том числе упростить работу партнеров с продуктовым портфелем. CyberData позволит быстрее ориентироваться в решениях «Сайбер Электро», предназначенных именно для ЦОД и других объектов критической инфраструктуры, и формировать на их основе комплексные предложения для заказчиков.

«Появление CyberData — это следующий этап развития портфеля «Сайбер Электро». Мы видим потребность рынка в специализированных решениях для дата-центров и последовательно расширяем предложение в этом сегменте. Для партнеров важно не только наличие необходимого оборудования, но и понятная структура портфеля, поэтому решения для критической инфраструктуры будут объединены под отдельным торговым знаком», — сказала директор по маркетингу Татьяна Проворова.