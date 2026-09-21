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В Подмосковье запустили онлайн-консультации ветеринаров

В Московской области заработала телеветеринария – онлайн-консультации проводят специалисты государственных ветклиник. Записаться на дистанционный прием можно на портале «МОй АПК». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Этот формат избавляет владельцев от лишних поездок, а главное – животное не испытывает стресс от дороги и незнакомой обстановки. С помощью нового сервиса можно выбрать удобные дату и время для видеозвонка, не подстраивая под визит к врачу весь свой день», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Чтобы записаться на онлайн-прием, необходимо на портале «МОй АПК» перейти в раздел сервисы – «Ветеринарная служба», в разделе «Услуги» выбрать «Телеветеринария» и нажать «Подробнее». После чего откроется выбор специалистов и услуг – сейчас их доступно восемь, но каталог будет пополняться.

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Далее следует выбрать дату и время видеозвонка. После этого сервис перенаправит на авторизацию через учетную запись «Госуслуг». Затем откроется страница оплаты: совершить платеж можно также онлайн. Ссылка на онлайн-консультацию с врачом сохранится в личном кабинете пользователя.

Раздел «Ветеринария МО» на портале «МОй АПК» объединяет цифровые сервисы для владельцев животных. Здесь можно найти государственные ветеринарные учреждения, записаться на приём, получить информацию о регистрации и чипировании питомцев, а также узнать адреса и график работы пунктов вакцинации.

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