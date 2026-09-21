Цифровая трансформация налоговой функции многопрофильной строительной компании «ЭСКМ»

Для перехода на налоговый мониторинг ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» автоматизировала процессы подготовки и передачи данных в Федеральную налоговую службу. Проект реализовала «Аксиома-Софт». В рамках проекта была сформирована витрина данных для налогового мониторинга, настроен автоматизированный обмен с системой электронного архива и реализованы процессы формирования первичных учетных документов и контроля полноты сведений. Об этом CNews сообщили представители «Аксиома-Софт».

ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» — многопрофильная компания с центральным офисом в Краснодаре и представительствами в России и других странах. Компания выполняет работы по монтажу, ремонту и наладке электротехнического оборудования и технических средств АСУ ТП на тепловых и атомных станциях, подстанциях, объектах стройиндустрии и промышленности.

До внедрения налогового мониторинга взаимодействие «ЭСКМ» с ФНС осуществлялось в рамках традиционного налогового администрирования. Отчетность направлялась по ТКС через оператора электронного документооборота. Ответы на требования налогового органа предоставлялись в электронном виде либо на бумажном носителе. Контроль проводился в форме камеральных, а при необходимости — выездных проверок.

В рамках проекта стояли задачи обеспечить налоговым органам оперативный и защищенный доступ к необходимой информации для налогового мониторинга, повысить качество и скорость обработки налоговых данных, снизить риски в ходе налоговых проверок за счет своевременного представления обоснованной позиции, сократить трудозатраты на подготовку отчетности и ответов на требования, а также централизовать данные для аналитики и внутреннего контроля.

В качестве базовой платформы для реализации требований налогового мониторинга была выбрана система «1С». Применение «1С» в качестве единой платформы обеспечило преемственность процессов, ускорило внедрение и позволило минимизировать проектные риски. При выборе решения учитывались соответствие требованиям ФНС к формированию и передаче витрины данных, возможность настройки и доработки под внутренние бизнес-процессы, а также совместимость с действующей ИТ-инфраструктурой компании.

В рамках проекта использовалась связка из программных продуктов «ГНИВЦ:Налоговый мониторинг» и «1С:ERP». Центральная информационная база компании, в которой ведется учет, построена на базе «1С:ERP». На ее основе сформирована витрина данных (ВД) для налогового мониторинга. Настроен межсистемный обмен между «1С:ERP», витриной данных и системой электронного архива (СЭД) с использованием web-сервисов. Реализована интеграция с сервисами для передачи документов и данных для ФНС в АИС «Налог-3», а также механизмы автоматического формирования перечня первичных учетных документов (ПУД) и контроля полноты сведений.

В рамках проекта были автоматизированы ключевые процессы подготовки и передачи данных для налогового мониторинга.

Передача данных. Настроен межсистемный обмен бухгалтерскими и налоговыми данными между «1С:ERP» и витриной данных через web-сервисы. При передаче контролируются состав и формат информации. Также реализована интеграция с сервисами для передачи документов и данных в ФНС (АИС «Налог-3»).

Работа с первичными учетными документами. Автоматизировано формирование перечня первичных учетных документов: разработаны алгоритмы заполнения 4-го сервиса на основании данных бухгалтерских документов и регистров.

Электронный архив. Реализована синхронизация с системой электронного архива (СЭД). Документы прикрепляются в учетной системе, а ссылки на скан-образы вместе с обменом передаются в витрину данных.

Контроль данных и доступ. Для контроля полноты информации внедрены регламентные процедуры и интерактивные отчеты, позволяющие выявлять неполные сведения и контролировать наличие и корректность сформированных ПУД. Также настроены права пользователей и разграничение доступа к данным.

Все доработки выполнены средствами платформы «1С:Предприятие 8.3» с применением управляемых форм, механизма расширений и встроенных web-сервисов. Межсистемный обмен поддерживает актуальность данных и обеспечивает согласованность информации между ERP-контуром и витриной данных.

В результате внедрения операционные и административные расходы сократились на 25%, трудозатраты в различных подразделениях — на 40%, а получение регламентированной отчетности ускорилось на 15%.

Автоматизация процессов позволила сократить сроки подготовки информации и ответов на требования, повысить качество и полноту данных, а также упростить подготовку документов для взаимодействия с ФНС. Для «ЭСКМ» решение создало более прозрачный и управляемый процесс работы с налоговыми данными и документами.

Проект стал одним из этапов развития налоговой функции «ЭСКМ»: автоматизация процессов подготовки, передачи и контроля данных позволила повысить прозрачность налоговой информации, сократить трудозатраты и ускорить получение регламентированной отчетности.