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Российские школьники вошли в число победителей на международной олимпиаде по информатике

Ученики московской школы «Летово» вошли в 3% лучших участников International Computer Science Competition (ICSC). В турнире приняли участие школьники и студенты из более чем 50 стран мира. Об этом CNews сообщили представители «Летово».

Олимпиада ориентирована на науку и включает не только программирование, но и микроэлектронику и нейросети. Школьники участвуют по всему миру онлайн под прокторингом.

В число лучших вошли три одиннадцатилассника школы «Летово»: Ольга Лебедева, Даниил Кульгарин и Даниил Скажутин. Они также заняли первое, второе и третье места соответственно среди участников из России.

Преподаватель школы Артем Сухов получил награду Teacher Impact Award за подготовку конкурсантов.

ICSC проводится на английском языке среди школьников и студентов. В 2026 г. в турнире участвовали представители США, Великобритании, Китая, Индии, Германии, Австралии, Сингапура, Южной Кореи, Казахстана и других стран.

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Соревнование проходило в три этапа. В квалификационном туре участники решали пять задач по различным направлениям информатики. Предфинал представлял собой 60-минутный экзамен, включавший теоретическую задачу, программирование и работу с научной статьей.

В финале участникам предстояло за 40 минут выполнить задания по алгоритмам, структурам данных, вычислительной сложности и программированию. Экзамен проходил онлайн под наблюдением системы прокторинга. Для решения задач можно было использовать языки Python, Java, C и C++.

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