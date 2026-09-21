Резидент ОЭЗ «Дубна» зарегистрировал новое медоборудование

Компания «ВестМедГрупп» получила регистрационные удостоверения Росздравнадзора на новое медицинское оборудование, которое производит на площадке ОЭЗ «Дубна». Линейка продукции компании пополнилась автоматическими мойками-дезинфекторами. Об этом CNews сообщили представители ОЭЗ «Дубна».

«Отечественное медоборудование – это важнейший элемент для обеспечения безопасности в сфере здравоохранения страны. На площадке ОЭЗ «Дубна» уже работает целый ряд компаний, которые работают в этой стратегической отрасли. Один из таких резидентов – компания «ВестМедГрупп», которая активно расширяет линейку высокотехнологичной продукции для медицины», — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Автоматические мойки-дезинфекторы предназначены для эффективной очистки, дезинфекции и сушки медицинских инструментов, оборудования и лабораторной посуды. Мойки разработаны с учетом современных требований к организации процессов предстерилизационной обработки и могут применяться в централизованных стерилизационных отделениях, операционных блоках, стоматологических клиниках, лабораториях и других медицинских учреждениях. Конструкция оборудования позволяет обеспечить равномерную обработку изделий, в том числе инструментов сложной формы и элементов с труднодоступными участками.