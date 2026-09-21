ProcessTech 2026: как прошел крупнейший форум по процессной аналитике в России

18-19 сентября в Центре событий РБК прошел ProcessTech 2026 — крупнейший в России форум по процессной аналитике и искусственному интеллекту. Мероприятие объединило более 550 руководителей и экспертов из бизнеса, государственного сектора и профессионального сообщества.

В центре программы были практические кейсы применения аналитики бизнес-процессов (Process Mining), аналитики бизнес-операций (Task Mining) и искусственного интеллекта, а также новые подходы к автоматизации и повышению эффективности бизнеса.

Организатор форума — компания Инфомаксимум, разработчик Proceset.

Взгляд в будущее

ProcessTech традиционно открыл генеральный директор Инфомаксимум Александр Бочкин с докладом «Тренды в процессной аналитике и ИИ: что станет обязательным в 2027 году». Он рассказал о переходе к автономному выполнению типовых бизнес-процессов и анонсировал новые возможности Proceset.

«В ближайшие годы конкурентное преимущество получат компании, которые быстрее перестраивают работу с учетом возможностей искусственного интеллекта. Типовые сценарии смогут проходить от заявки до результата без обязательного ручного сопровождения, а человек сосредоточится на управлении правилами и сложных решениях. Новые возможности Proceset позволяют выстроить такую работу на основе фактических данных: платформа выявляет повторяющиеся сценарии, предлагает варианты автоматизации и позволяет запускать их в той же среде. Затем аналитика показывает, что изменилось и где остается резерв. Так совершенствование процессов становится непрерывной частью управления бизнесом», — отметил Александр Бочкин.

Лучшие практики системного повышения эффективности

Первый день ProcessTech объединил доклады компаний с панельными дискуссиями. Собственные кейсы представили эксперты ФНС России, Билайна, БелВЭБ, РусГидро, SQB, МТС, ОТП Банка и Альфа-Банка.

О том, как процессная аналитика помогает трансформировать и упрощать процессы компании, рассказал Расул Булатов, руководитель департамента по цифровизации процессов Билайна. В центре доклада были поиск потенциала для ускорения процессов на основе данных и применение искусственного интеллекта для выявления узких мест, формирования и проверки гипотез по улучшению.

Рамазан Абакаров, директор филиала «Запад» РусГидро ИТ Сервис, представил опыт повышения внутренней эффективности с помощью Process Mining и Task Mining в РусГидро. «Сочетание Process Mining и Task Mining дает нам два уровня детализации: сквозной маршрут процесса и действия сотрудников на отдельных этапах. В закупках анализ данных за пять лет позволил выявить возможность сократить один из маршрутов на 14%, а в общем центре обслуживания фактические трудозатраты используются для нормирования и оценки производительности. Так данные становятся основой для конкретных управленческих решений», — отметил Рамазан Абакаров.

Практическую программу дополнили две панельные дискуссии. Первую — «От скорости к прибыли: как ИИ меняет экономику процессов» — модерировал независимый эксперт Владимир Анисимов. В обсуждении приняли участие представители Ассоциации ФинТех, Северсталь-ЦЕС, Лента Тех и Сколково. Отправной точкой стала оценка Инфомаксимум: экономический потенциал опережающего управления процессами составляет 2,5-3 трлн рублей. Спикеры обсудили, почему ускорение отдельных операций еще не гарантирует финансового результата и что необходимо для его получения, как встроить ИИ в сквозной процесс, обеспечить его бизнес-контекстом, определить границы автономности и наладить проверку эффекта.

Вторая панельная дискуссия — «Беги или замри: как внедрять изменения и защищать эффекты в условиях турбулентности» — началась с презентации обновленного совместного исследования Инфомаксимум и hh.ru о профессии процессного аналитика. Его результаты показывают, что роль специалиста постепенно смещается от описания процессов к их изменению. Модератором выступила Даша Данилина, лид направления Process Mining и анализа процессов hh.ru. Вместе с экспертами Аналитического центра «Круги Громова», Газпромбанка, Билайна и ФЦК в сфере повышения производительности труда она обсудила, как выбирать приоритетные изменения при ограниченных ресурсах, доводить их до измеримого результата и защищать достигнутый эффект при смене бизнес-приоритетов.

Завершила программу первого дня церемония награждения победителей премии ProcessTech.

Погружение в детали

Программа второго дня форума была посвящена решению конкретных прикладных задач в области процессной аналитики и ИИ. В нескольких параллельных потоках опытные практики разбирали запуск и масштабирование проектов, расчет ROI, работу с закрытыми данными, настройку дашбордов, создание бизнес-приложений и ИИ-агентов, а также автоматизацию выявленных потерь.

Воркшопы и мастер-классы провели представители Россельхозбанка, ФНС России и ГНИВЦ, hh.ru, Билайна, Газпромбанка, Альфа-Банка, Росгосстраха, МТС Банка, торгового дома «Перекресток» и Инфомаксимум.

«В Россельхозбанке с помощью процессной аналитики оцифровано больше 600 операций и 20 процессов, а эффект по ним превышает 600 млн рублей дополнительных доходов. Сейчас мы знаем, куда идти, но когда-то начинали с самых азов и хорошо помним все трудности и вопросы. Поэтому для нас важно делиться опытом — с теми, кто только в начале пути, и с теми, кто ищет, как двигаться дальше», — комментирует Никита Казьмин, руководитель центра ЦК мониторинга и роботизации процессов РСХБ.Цифра.

Ольга Щелкунова из ФНС России и Александр Котиков из ГНИВЦ разобрали особенности запуска проектов процессной аналитики в государственном секторе. Даша Данилина (hh.ru) показала, почему одного дашборда недостаточно для управления процессом и как сочетание Process Mining и Task Mining связывает данные корпоративных систем с реальными действиями сотрудников. Команда Билайна рассказала, как ускорить процессную аналитику с помощью ИИ-агентов и получать результаты через обычные текстовые запросы без программирования.

Александр Лоос и Алексей Барков из Норникеля представили подход компании к использованию Process Mining для повышения эффективности. На примере производственных и корпоративных процессов они показали, как аналитика помогает контролировать процессную дисциплину, находить отклонения, внедрять изменения и оценивать их результат.

Елизавета Обухова и Кирилл Бутенко из Газпромбанка посвятили воркшоп деталям разработки аналитических бизнес-приложений в Proceset. Андрей Шалягин и Дмитрий Медвежонков из Альфа-Банка рассказали о запуске мультиагентной системы. Команда Росгосстраха на реальных кейсах показала, как находить скрытые потери и превращать их в задачи для автоматизации. Эксперты из МТС Банка сосредоточились на настройке дашбордов и логике представления данных, а Павел Голубев из торгового дома «Перекресток» — на переходе от учёта рабочего времени к анализу конкретных операций.

ProcessTech 2026 обозначил новый запрос к процессной аналитике — важно понять, какое действие должно последовать за полученным инсайтом, где подключить искусственный интеллект и как подтвердить итоговый эффект. Именно эта цепочка объединила всю программу форума.