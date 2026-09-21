МТС запустила денежные переводы на платежные карты «Белкарт» в приложении «Мой МТС»

МТС объявляет о запуске денежных переводов для физических лиц на карты платежной системы «Белкарт» через мобильное приложение «Мой МТС». Эти карты принимаются во всех торговых точках с безналичной оплатой в Белоруссии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

У пользователей приложения «Мой МТС» появилась возможность совершать быстрые переводы без комиссии на карты белорусской платежной системы «Белкарт». «Белкарт» – национальная платежная система Белоруссии. В обращении находится более 9 млн карт «Белкарт», что сопоставимо с численностью населения Белоруссии.

Такие переводы позволят беспрепятственно россиянам оплачивать покупки с местных карт при посещении Белоруссии, либо переводить средства находящимся в республике друзьям или родственникам.

«МТС расширяет возможности для переводов на зарубежные платежные карты. В 2026 г. туристический поток из России в Беларусь показывает беспрецедентный рост. Теперь пользователи приложения «Мой МТС» могут перевести средства себе, родственникам или друзьям на белорусские карты. Беларусь – одно из главных туристических направлений для россиян в ближнем зарубежье, а в последнее время все больше набирают популярность шопинг-туры в эту страну», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Перевести средства на карты «Белкарт» с помощью «Мой МТС» можно с карты любого российского банка, со счета электронного кошелька, а также с лицевого счета абонента-физического лица МТС. Переводы осуществляются в российских рублях с конвертацией в белорусские рубли. Средства поступают в течение нескольких минут. Минимальная сумма разового перевода составляет 100 руб., максимальная – 560 тыс. руб. Максимально за месяц можно перевести также 560 тыс. руб.

Для совершения перевода нужно открыть приложение «Мой МТС», на вкладке «Деньги» выбрать «За рубеж», найти Белоруссию, выбрать счет списания и валюту – рубли, указать необходимую сумму и номер банковской карты получателя.

Войти в приложение «Мой МТС» можно с помощью номера телефона любого российского оператора.