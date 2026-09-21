«Миранда» обеспечила прозрачность выборов: около 800 участков в 6 регионах под видеонаблюдением

ГК «Миранда-медиа», оператор цифровых услуг федерального уровня (далее –«Миранда»), сообщила о завершении работы по обеспечению видеонаблюдения на избирательных участках в шести регионах страны. В дни голосования с 18 по 20 сентября 2026 г. система работала в штатном режиме, обеспечивая открытость и легитимность выборов.

Компания смонтировала почти 800 объектов видеонаблюдения в Крыму, Севастополе, Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. На каждом участке специалисты установили по две камеры, коммутатор и источник бесперебойного питания, что позволило системе устойчиво работать даже в условиях нестабильного энергоснабжения. Монтаж оборудования продолжался четыре месяца.

Сергей Мордасов, генеральный директор «Миранда-медиа», сказал: «Обеспечение видеонаблюдения на выборах – одна из ключевых задач, которую мы выполняем уже много лет. В этом году мы смонтировали почти 800 объектов в шести регионах. Наши специалисты работали в круглосуточном режиме, чтобы каждый избирательный участок был оснащен качественным и надежным оборудованием. Мы понимаем, насколько важны прозрачность и честность выборов, и гордимся тем, что вносим свой вклад в этот процесс».

На протяжении всего периода голосования видеонаблюдение велось в круглосуточном режиме. Кроме того, в Симферополе в Центре общественного наблюдения за выборами в Республике Крым специалисты организовали автоматизированные рабочие места, чтобы наблюдатели могли в режиме реального времени отслеживать ситуацию на участках с помощью видеостены.

Михаил Малышев, председатель избирательной комиссии Республики Крым, сказал: «Благодаря профессионализму и оперативности сотрудников «Миранды» система видеонаблюдения была смонтирована в установленные сроки, несмотря на все объективные сложности. Это позволило обеспечить максимальную открытость избирательного процесса для наблюдателей и общественности. Центр общественного наблюдения в Симферополе, организованный при поддержке компании, стал важной площадкой для контроля за ходом голосования. Мы благодарны компании за надежное партнерство и ответственный подход к делу».

Обеспечение видеонаблюдения на выборах – одна из ключевых компетенций «Миранды», которую компания развивает на протяжении многих лет. Полученный опыт и технологическая база позволяют компании решать задачи любого масштаба, гарантируя прозрачность и легитимность избирательного процесса. Кроме того, «Миранда» обеспечивает видеонаблюдение во время проведения ЕГЭ в регионах присутствия.