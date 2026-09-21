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Merlion открывает «Школу виртуализации»: от технологий к реальным проектам

Компания Merlion предлагает B2B-партнёрам онлайн-курс по продукции ключевых отечественных разработчиков платформ виртуализации. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Средства виртуализации, наряду с операционными системами, составляют основу софтверной части корпоративной ИТ-инфраструктуры. Они позволяют оптимизировать распределение нагрузки на серверы и за счет этого сократить инвестиции в оборудование. По оценкам аналитиков, российский рынок средств виртуализации будет растет более чем на 20% ежегодно и в 2030 может превысить 50 млрд руб.

Это, в свою очередь, породило спрос на специалистов по виртуализации. Откликаясь на него, компания Merlion запустила для своих B2B-партнёров образовательный онлайн-проект «Школа виртуализации».

В программе «Школы» – курсы по лучшим отечественным решениям, отобранным дистрибьютором из всего спектра предлагаемых на рынке продуктов. Проект даст возможность слушателям получить знания о предложениях ключевых вендоров в рамках единой образовательной траектории.

Образовательная программа Merlion создана с учётом потребностей системных интеграторов и их заказчиков. Её ключевая ценность — в практико ориентированном подходе и фокусе на двух ключевых ролях: технических специалистов и специалистов по продажам. Пройдя курс, партнёры дистрибьютора смогут уверенно работать с российскими платформами и предлагать клиентам наиболее эффективные и надёжные решения.

Участие в «Школе виртуализации» позволит слушателям:

Сформировать единую карту рынка: получить целостное представление о функционале, архитектуре и сценариях применения всех основных российских платформ виртуализации.

Освоить практические навыки: на вебинарах вендоры проведут живые демонстрации решений и разберут типовые кейсы внедрения, что позволит сразу применять знания в реальных проектах.

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Усилить переговорную позицию: отдельный блок для специалистов по продажам посвящён позиционированию продуктов, работе с возражениями и аргументации ценности решений для разных типов заказчиков.

Получить доступ к экспертизе вендоров: в рамках сессии Q&A слушатели смогут задать вопросы напрямую разработчикам, что особенно важно для сложных интеграционных проектов.

Повысить конкурентоспособность компании: развитые компетенции в области виртуализации становятся конкурентным преимуществом при участии в тендерах и реализации крупных проектов.

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Программа курса «Школы виртуализации» рассчитана на два месяца – сентябрь и октябрь. Она охватывает продукты ведущих российских разработчиков: Orion soft (zVirt), «Ред Софт» («Ред Вирт»), ISP System («Группа Астра», VMmanager), Inscale, «Пангео Горизонт» («Горизонт ВС»), НИИ «Масштаб» (VeiL), «Росплатформа» («Р Виртуализация»), «Базальт СПО» («Альт Виртуализация»), «Даком М» (SpaceVM) и «Базис» (Basis Dynamix).

Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion, отметил: «Сегодня недостаточно просто знать отдельные продукты – важно понимать, как они вписываются в общую картину российского ИТ ландшафта, какие задачи решают и как их эффективно предлагать клиентам. „Школа виртуализации“ даёт именно такой комплексный взгляд и практические инструменты – их можно сразу применять в работе, и полученная экспертиза быстро принесёт результат в реальных проектах».

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