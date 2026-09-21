«Магнит» открыл четыре даркстора «Магнит Мигом» в Тюмени

«Магнит» открыл четыре продовольственных даркстора «Магнит Мигом» в Тюмени. Город стал первым после Москвы и Санкт-Петербурга, где появился этот формат. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Площадь объектов – от 300 до 450 кв. м. Ассортимент каждого даркстора превышает 5 тыс. SKU. В фокусе – готовая еда (более 150 SKU), «свежие» категории (молочная продукция, мясо, птица, гастрономия,) и замороженные продукты. Также в дарксторах представлено более 25 популярных локальных брендов, собственные торговые марки «Магнита» (свыше 500 SKU), трендовые новинки (фрамбини, продукты, обогащенные протеином, линейки товаров из Кореи и т.д.), продукты для сбалансированного питания (без сахара, с высоким содержанием белка, низкой жирности) и многое другое.

Доставка из дарксторов охватывает около 75% площади города. Среднее время доставки составит 30 минут.

«Магнит» открыл первые дарксторы в 2025 г. – в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях. На сегодняшний день в Москве доставкой из дарксторов охвачено не менее 28% площади мегаполиса, зона охвата в Петербурге – 40%. Средняя скорость доставки не превышает 30 минут при полноте корзины покупателя не менее 98%.

Антон Зубов, директор бизнес-формата «Магнит-Доставка»: «Мы продолжаем масштабировать формат дарксторов, который выводит покупательский опыт онлайн-клиентов на новый уровень, обеспечивая широкий выбор, уникальное предложение и быструю доставку. Сегодня мы открыли сразу четыре даркстора «Магнит Мигом» в Тюмени – одном из наиболее развитых городов Западной Сибири с точки зрения плотности населения и степени проникновения интернет-торговли. Это первый запуск «Магнит Мигом» за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, и мы продолжим выводить этот формат в новые крупные города».