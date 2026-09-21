«Магнит» и ИТМО начали совместную реализацию образовательных программ

«Магнит» и университет ИТМО начали совместную реализацию программ по подготовке и профориентации студентов. ИТМО стал первым ведущим вузом Северо-Запада России, который ведет адресную подготовку специалистов в области информационных технологий для технологического подразделения ритейлера — Magnit Tech.

В рамках партнерства ведущие специалисты Magnit Tech уже провели открытые лекции, карьерные консультации для студентов, а также запустили образовательный трек, рассчитанный на студентов старших курсов. Для старшекурсников началось обучение по программе «Технологии сборки и развертывания программного обеспечения (DevOps)», разработанной представителями вуза и компании.

Также Magnit Tech стал индустриальным партнером трека подготовки ведущих специалистов и исследователей в области искусственного интеллекта Top Data Science. Ритейлер будет ежегодно оказывать программе финансовую поддержку до 2030 г.

Вячеслав Кубаев, главный директор по цифровым технологиям группы компаний «Магнит», сказал: «ИТМО стал первым университетом на Северо-Западе, чьим индустриальным партнером выступил Magnit Tech. Наряду с ведущими технологическими компаниями страны наша команда может еще на этапе обучения привлекать перспективных инженеров и разработчиков, тестировать идеи на реальных данных и в условиях, близких к производству. Также в перспективе возможно тестирование экспериментов и разработок на технологической R&D-платформе ИТМО».

В течение нового учебного года вместе с преподавателями факультета информационных технологий и программирования команда Magnit Tech планирует проводить специальные проекты, хакатоны и буткэмпы. Также ритейлер будет приглашать студентов университета для прохождения программ стажировок «Старт» и «Про», которые позволяют сократить сроки адаптации и обеспечить быстрый выход стажеров с минимальным опытом на необходимый для бизнеса уровень продуктивности.

Александр Маятин, исполнительный директор факультета информационных технологий и программирования ИТМО, отметил: «Я очень рад началу партнерства нашего факультета с такой сильной и динамично развивающейся технологической компанией как Magnit Tech. Нам удалось сразу задать очень высокий темп и конструктивный характер взаимодействия. Уже с 1 сентября, менее чем через полгода от первого обсуждения идеи, стартовал уникальный курс в области DevOps инженерии, в разработке и реализации которого участвуют ведущие специалисты компании. Разработчики и инженеры Magnit Tech включились не только в экспертизу, но и непосредственно в учебный процесс в рамках подготовки специалистов топ-уровня в области искусственного интеллекта. В перспективе расширение образовательного сотрудничества, стажерские программы, экспертиза выпускных квалификационных работ, но, главное — карьерные траектории студентов — новых мотивированных и компетентных специалистов для одного из лидеров отрасли».