GSM-модуль SAUK обеспечит безопасную парковку в ЖК, СНТ и частных домах

Компания SAUK, российский производитель UHF RFID, BLE и систем идентификации транспорта, разработала новый GSM-модуль с контроллером. Новинка обеспечит открывание шлагбаумов и ворот авторизованными абонентами по звонку с телефонов и SMS. GSM-модуль предназначен для парковок и стоянок в составе отечественной СКУД SAUK Доступ совместно с RFID-считывателями SAUK. Об этом CNews сообщили представители SAUK.

Устройство идентифицирует абонента по номеру телефона: вызов сбрасывается автоматически, соединение не устанавливается, поэтому для пользователя процедура остаётся бесплатной. Управлять доступом можно также через SMS с заданным словом. Все обращения фиксируются в таблице звонков и сообщений с указанием номера, типа обращения и результата. Теперь водителю не требуется радиобрелок, карта доступа или мобильное приложение.

Модуль выполнен в герметичном корпусе с классом защиты IP65 и поддерживает три сценария работы. В первом случае он интегрируется с ПО «SAUK Доступ»: решение о доступе принимает сервер, ведётся единая база автомобилей и абонентов, а также журнал проездов и заявок на въезд. Во втором — работает автономно, без сервера и интернета. Третий вариант предполагает интеграцию по открытому HTTP API со сторонними системами — СКУД, биллингом, учётными системами: событие доступа передаётся во внешнюю систему, а её ответ управляет реле в реальном времени.

«GSM-модуль SAUK – это универсальный инструмент, который одинаково органично встраивается и в крупную корпоративную СКУД, и в бытовой сценарий для СНТ и частных домов. Он превращает телефон в безопасный ключ доступа, дополняя UHF RFID-считыватели SAUK в составе СКУД «SAUK Доступ». Новинка предотвращает проникновение неавторизованного транспорта и обеспечивает безопасную парковку в ЖК, СНТ и частных домах», — сказал руководитель компании SAUK Андрей Красовский, кандидат технических наук.