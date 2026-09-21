Главные сложности поиска работы, по мнению молодых специалистов, — отсутствие опыта и низкие зарплаты на старте

Искать работу молодежи после вуза стало сложнее. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob «Старт карьеры» приняли участие 500 молодых специалистов 2023-2025 гг. выпуска из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Рынок труда изменился. Вакансий за год стало на 18% меньше, а резюме на 32% больше. После двух лет жесткого кадрового дефицита работодатели перешли к более сдержанному найму, темпы роста зарплат замедлились. В подобных условиях найти работу начинающим специалистам стало труднее: сегодня средний балл, на который они оценивают сложность трудоустройства, составляет 7,3 из 10 (год назад было 6,4 балла). Причем выпускники 2025 г. оценили уровень сложности трудоустройства в среднем на 7,9 балла, 2024 года — на 7,2, а 2023 г. — уже на 6,9: с наработкой опыта приходит уверенность в своих силах. Ситуацию с трудоустройством на рынке труда в целом россияне всех возрастов ранее оценили на 7,3 балла.

Основной барьер, по словам молодых специалистов, — отсутствие опыта работы: на него указали 64% опрошенных (год назад — 59%). Заметно выросла неудовлетворенность стартовыми зарплатами: об этом рассказал 21% выпускников (было 10% в 2025 г.). А каждый пятый отметил отсутствие или малое количество вакансий, соответствующих их требованиям (в прошлом году об этом говорили 9%). 7% столкнулись с высокой конкуренцией на рынке труда.

В качестве преград для получения офера упоминались гендерные стереотипы и отсутствие практических навыков и/или знания профильного ПО (по 2%).

В числе прочих проблем начинающие специалисты называли тесты при трудоустройстве, отсутствие системы обучения и наставничества, отсутствие карьерного роста, разочарование в специальности, неудобный график, переработки, удаленность работы от дома, невозможность совмещать работу с дальнейшей учебой, а также непонимание, как вести себя на рынке труда, составлять резюме и проходить собеседования.

О том, что трудностей при поиске работы не возникало, сообщили 7% — меньше, чем годом ранее (12%).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 188

Время проведения: 3 августа — 11 сентября 2026 г.

Исследуемая совокупность: выпускники вузов 2023—2025 гг. выпуска

Размер выборки: 500 респондентов.