Чудо по предоплате: три популярных мошеннических схемы с раздачей денег

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 назвали три самых популярных мошеннических схемы с раздачей денег под видом выплат и пособий, которые используют против пользователей в России осенью 2026 г. Об этом CNews сообщили представители F6.

В первом случае злоумышленники действуют от имени Социального фонда России. Используя официальную символику организации, они создают поддельные сайты под названием «Проверка социальных выплат от СФР». В доменах обнаруженных сайтов-приманок используются сочетания «sfrviplati» и «viplatiofficial», размещаются они в зоне .tech. Эти поддельные ресурсы индексируются в поисковой выдаче российских сервисов.

Под предлогом проверки доступных выплат от Социального фонда от посетителей требуют ответить на три вопроса: «Есть ли у вас официальное трудоустройство?», «Есть ли у вас дети младше 18 лет?» и «Получали ли вы ранее социальные выплаты от государства?». После завершения опроса сайт имитирует процесс расчета выплаты и показывает уведомление: «По результатам автоматической проверки вам может быть доступна увеличенная государственная выплата – 210 000 рублей».

Для оформления выплаты пользователю предлагают «подтвердить согласие» через специалиста и под этим предлогом призывают перейти по ссылке в мессенджер Telegram.

Лже-сотрудник, который обозначен в профиле как «специалист Социального фонда по работе с гражданами в телеграмм», в переписке отправляет документ, в котором обозначены условия получения обещанной выплаты. Таких условий три. Первое – оплатить некий «гарантийный талон» за 1440 рублей, который якобы «позволит закрепить определенную сумму за определенным пользователем». Второе – внести «государственную пошлину» в 2% от суммы выплаты, которая якобы «покрывает юридические издержки». Третье – заплатить «налог» в 4,5% от суммы выплаты.

Чтобы убедить пользователя в реальности происходящего, злоумышленники прикладывают скриншоты имитации переписки с пользователями, которые якобы успешно получили выплату.

«Фальшивый специалист фонда требует перевести деньги на счет мобильного номера как пополнение баланса. Причем реквизиты для перевода меняются буквально каждые пять-десять минут, и в случае задержки оплаты мошенник требует уточнять их актуальность повторно. Если некто, кто называет себя представителем официальной структуры, требует перевести деньги на счёт банковской карты или по номеру телефона – это верный признак мошенничества», – сказала Анастасия Мамынова, ведущий аналитик второй линии CERT департамента Digital Risk Protection компании F6.

Если пользователь поверит мошенникам и выполнит все запрашиваемые переводы, то потеряет как минимум 15 тыс. руб., а данные его банковской карты окажутся у мошенников и будут скомпрометированы.

Вторая схема обмана – самая массовая: преступники действуют от имени портала «Работа России» и создают фальшивые сайты с таким же названием. Домены таких сайтов-приманок содержат сочетания «birjaru», «rbotarossii», «rrabotarus», а размещаются они в зонах .org, .promo, .tech и .social.

Сценарий мошенничества напоминает, о котором аналитики F6 впервые сообщили в июне 2026 г. Главное отличие – в том, что в начале лета мошенники использовали для обмана пользователей Telegram-боты, а теперь создают поддельные сайты с тем же самым дизайном.

Посетителям таких сайтов предлагают получить 4 тыс. руб. за прохождение краткого опроса, а после его завершения – крутить барабан, чтобы поймать «шанс увеличить свой заработок». После нескольких кликов сайт сообщает пользователю, что его выплата якобы увеличена с 4 до 300 тыс. руб., а для ее получения предлагает связаться с «менеджером», написав в личный аккаунт в Telegram.

Переписка с мошенником, который действует под видом специалиста портала «Работа России», повторяет предыдущую схему: пока пользователь надеется получить крупную выплату, от него требуют выполнить один перевод за другим, и в итоге деньги он только теряет.

Миграция мошеннических схем с раздачей денег из Telegram-ботов на веб-сайты ни в коем случае не говорит о том, что злоумышленники отказываются от использования популярного мессенджера для обмана пользователей. Напротив, киберпреступники вводят новые схемы, в которых маскируются под новые бренды.

В Telegram появились мини-приложения, которые имитируют платформу «Яндекс Задания». Пользователей привлекают в эти приложения через фальшивые сайты, расположенные в доменной зоне .tech.

От имени сервиса злоумышленники обещают быстрый заработок при минимальных усилиях. Например, предлагают получить по 150 рублей за заполнение анкеты, сообщение менеджеру и запуск приложения, 300 руб. – за подписку на канал. После того, как пользователь выполнит все доступные «задания» внутри приложения, ему становится доступна «счастливая карточка».

Сценарий этой лотереи известен заранее: несколько попыток выбора карточек заканчиваются неудачей, после чего приложение показывает «хорошие призы». Получить их можно только в денежном эквиваленте.

Для вывода якобы заработанных денег мини-приложение требует ввести номер телефона или данные банковской карты. Затем под предлогом приостановки платежа мошенники предлагают написать в «службу поддержки», откуда перенаправляют в личный Telegram-аккаунт «менеджера» и требуют оплатить «пошлину» за выплату вознаграждение.

«Для продвижения этих мошеннических схем только одна из скам-групп использует сеть из 15 фальшивых сайтов, созданных в период с апреля по июль 2026 г. Все описанные схемы работают по классической модели социальной инженерии: обещание быстрой выгоды используется как приманка, а под предлогом получения денег у пользователя пытаются получить персональные и платёжные данные либо напрямую выманить деньги под предлогом комиссии», –сказала Анастасия Князева, старший аналитик второй линии CERT департамента Digital Risk Protection компании F6.

Рекомендации специалистов F6 по защите от мошенничества с раздачей денег

Проверяйте информацию о социальных выплатах только на официальных ресурсах. Все сведения о пособиях и льготах публикуются на портале Госуслуги и официальном сайте Социального фонда России (sfr.gov.ru). Сторонние сайты не используются государственными организациями для расчета выплат через анкетирование.

Не переходите по ссылкам из недоверенных источников и не используйте сомнительные Telegram-боты. Государственные организации никогда не проводят финансовые операции через личную переписку в мессенджерах.

Государственные выплаты не требуют предварительной оплаты. Любое требование оплаты как условие получения денежного перевода – верный признак мошенничества.

Не переводите деньги по реквизитам физических лиц. Государственные структуры не принимают оплату на карты физических лиц по номеру телефона или карты.

Критично относитесь к скриншотам отзывов. Изображения успешных зачислений легко фальсифицируются в графических редакторах или с помощью специализированных Telegram-ботов.