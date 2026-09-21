Архитекторы «Аметист» прошли сертификацию Claude Certified Architect от Anthropic

В сентябре 2026 г. команда архитекторов «Аметист» получила квалификацию, подтверждающую способность проектировать и внедрять промышленные решения по методологии и стандартам Anthropic. Для российского рынка это одна из немногих квалификаций такого уровня в сегменте корпоративного ИИ. Об этом CNews сообщили представители «Аметист».

Программа Claude Certified Architect — первая профессиональная сертификация Anthropic для архитекторов ИИ-решений, запущенная в марте 2026 г. Она включает два уровня: Foundations — для архитекторов, проектирующих системы на базе LLM, и Professional — для опытных архитекторов, работающих над энтерпрайз-решениями с требованиями governance, интеграции и управления рисками.

Для «Аметист» сертификация Anthropic — способ освоения передовых инженерных практик, которые формируются мировыми лидерами в области ИИ. Эти подходы могут использоваться как архитектурные принципы при создании корпоративных ИИ-систем с учетом российской ИТ-инфраструктуры, требований информационной безопасности и задач конкретных заказчиков.

Функции архитектора востребованы при переходе от экспериментов с ИИ к его применению в реальных процессах: требуется определить задачи для ИИ, организовать работу с корпоративными данными, интеграцию с существующей ИТ-инфраструктурой и обеспечить необходимый уровень контроля.

«Рынок переполнен предложениями о простом и быстром внедрении ИИ-решений, но, как и в любом другом проекте необходимо придерживаться определенных методик и подходов. Мы изучаем опыт, который формируется на переднем крае мировой ИИ-индустрии, и применяем эту экспертизу с учетом российского технологического контура и требований заказчиков для достижения реальных измеримых результатов, повышающих их эффективность», — сказал Андрей Альтергот, заместитель генерального директора по развитию бизнеса.