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АО «Группа 1С» и АКАМ запускают направление решений для работы внешних пользователей

АО «Группа 1С» и компания АКАМ объявляют о стратегическом объединении усилий и запуске нового направления «1С-АКАМ:Портал» в рамках развития экосистемы «1С:Предприятие.Элемент» для внешних пользователей — клиентов, поставщиков, дилеров, дистрибьюторов и подрядчиков. Об этом CNews сообщили представители «».

Основой направления станет решение «1С-АКАМ:Портал» на технологии «1С:Предприятие.Элемент». Оно предназначено для быстрого создания современных B2B-порталов, личных кабинетов и отраслевых веб-приложений, интегрированных с системами «». Технология «1С:Предприятие.Элемент» развивается как среда для разработки современных бизнес-веб-приложений, а продукты АКАМ уже включают решения для личных кабинетов партнеров, менеджеров, дистрибуторов и поставщиков.

Направление «1С-АКАМ:Портал» ориентировано на корпоративный и средний бизнес, разработчиков и партнеров «1С», развитие сообщества разработчиков.

Для корпоративного и среднего бизнеса — проектные и персонализированные портальные решения для взаимодействия с клиентами, поставщиками и партнерами, реализуемые совместно с партнерами «1С».

Для разработчиков и партнеров «1С» — готовая основа для создания собственных решений. Использование «1С-АКАМ:Портал» позволит сократить сроки разработки, не создавать «с нуля» базовую функциональность и выпускать продукты на единой технологической основе. «1С-АКАМ:Портал» станет стартом для создания решений в областях B2B-продажи, дилерские и партнёрские кабинеты, сервисное обслуживание, работа с заказами и отгрузками, согласования, тендеры и отраслевые процессы.

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Для развитие сообщества разработчиков «1С:Предприятие.Элемент» — через выпуск бесплатных и платных версий библиотек, компонентов и продуктов, чтобы снизить порог входа для новых разработчиков и ускорить создание отраслевых и персонализированных решений.

Нуралиев Борис Георгиевич, директор АО «Группа 1С»: «"1С-АКАМ:Портал" позволит партнерам и разработчикам быстрее создавать приложения для внешних пользователей, используя единые технологические подходы экосистемы "1С:Предприятие.Элемент". Мы рассчитываем, что готовая платформа станет основой для широкого спектра отраслевых и персонализированных решений».

Петрухин Пётр Владимирович, генеральный директор компании АКАМ: «АКАМ накопил значительный опыт в автоматизации сложных и проектных продаж, внедрении CRM и создании кабинетов для взаимодействия с партнерами. Направление "1С-АКАМ:Портал" позволит масштабировать этот опыт, дать разработчикам готовую основу для собственных продуктов, а заказчикам — более быстрый путь к запуску современных портальный решений и сервисов».

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