«Академия АйТи fabricaONE.AI» (акционер – ГК Softline): Рынку ИБ нужны руководители, способные выстроить защиту на уровне всей организации

«Академия АйТи fabricaONE.AI» (акционер – ГК Softline) анонсирует новую программу профессиональной переподготовки «Организация и обеспечение информационной безопасности в органе (организации)». Она предназначена для заместителей руководителей органов и организаций, которые отвечают за ИБ, а также для руководителей профильных подразделений. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Кибербезопасность все чаще становится вопросом управленческой устойчивости. Для государственных структур, компаний и субъектов КИИ уже недостаточно точечно внедрять средства защиты или передавать отдельные задачи техническим специалистам. Ответственному лицу важно понимать, как устроена вся система: от нормативных требований и оценки рисков до технической защиты, криптографии, реагирования на инциденты и контроля работы службы ИБ.

Новая программа «Академии АйТи fabricaONE.AI» объединяет ключевые направления, которые нужны управленцам для выстраивания защиты на стратегическом и операционном уровнях. Слушатели изучат основы ИБ в Российской Федерации, принципы работы информационных систем, телекоммуникационных сетей и АСУ КИИ, управление рисками, меры технической защиты, безопасность значимых объектов КИИ, применение средств криптографической защиты, предупреждение компьютерных атак, реагирование на инциденты, контроль состояния ИБ и отраслевые особенности.

«Информационная безопасность становится для руководителей частью устойчивого управления. Заместитель руководителя, отвечающий за ИБ, должен понимать, как связаны нормативные требования, техническая защита, криптография, безопасность объектов КИИ, реагирование на инциденты и работа собственной службы. Новая программа дает такой целостный взгляд. Она помогает увидеть защитные процессы сверху, правильно распределить ответственность, выстроить контроль и создать основу для самостоятельной, устойчивой службы ИБ», — сказал Михаил Шепелев, куратор направления «Информационная безопасность» «Академии АйТи fabricaONE.AI».

Обучение обеспечивает выполнение квалификационных требований к ответственному лицу, установленных Типовым положением о заместителе руководителя органа или организации, ответственном за обеспечение информационной безопасности. Документ утвержден постановлением Правительства Российской Федерации № 1272 в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации».

Курс разработан на основе программы профессиональной переподготовки «Организация и обеспечение информационной безопасности в органе (организации)», утвержденной ФСТЭК России 25 ноября 2024 г. По итогам обучения слушатели смогут применять нормативную и методическую базу, организовывать мероприятия по определению угроз, управлять проектами в сфере ИБ, планировать защитные меры, выстраивать работу профильных подразделений, контролировать выполнение политики безопасности и принимать управленческие решения при реагировании на инциденты.

Программа рассчитана на 520 академических часов и проходит в смешанном формате. По итогам слушатели получают диплом о профессиональной переподготовке.