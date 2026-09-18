YADRO открывает прием заявок на новый учебный курс по системному программированию

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) к началу учебного года разработала практический курс, посвященный возможностям языка С, который лежит в основе большинства современных операционных систем, драйверов устройств и ПО. С октября по май под руководством опытных наставников студенты будут изучать основной инструментарий инженеров, занятых на стыке разработки программного и аппаратного обеспечения.

Курс «Системное программирование с использованием языка С» рассчитан на студентов второго курса и старше: кто знаком с языком C, готов разбираться в самых неожиданных применениях синтаксиса и стремится понять, как действительно работает программа — от исходного кода до взаимодействия с ОС и исполнения процессором.

Учебная программа включает широкий набор теоретических и прикладных тем: помимо программирования участники будут изучать модели памяти, работу компилятора и линковщика, архитектуру современных процессоров и операционных систем. Практические демонстрации каждый студент курса сможет повторить и у себя. Занятия проходят один раз в неделю, но нужно планировать время и на подготовку домашних заданий, которые инженеры компании составляли, вдохновившись реальными задачами в командах YADRO.

«Курс обретал свою форму постепенно: его основой стали внутренние доклады на темы, важные для разработчиков драйверов устройств, ядер ОС, загрузчиков, прошивок и сервисных утилит. По мере работы со стажёрами-студентами эти материалы постепенно становились обучающими, соединяли фундаментальную вузовскую программу с практическими, неочевидными аспектами нашего искусства. Ждём на курс всех искренне интересующихся программированием аппаратуры!» — отметил Сергей Мирошниченко, руководитель группы разработки драйверов высокоскоростной периферии и прототипирования решений по безопасности систем на кристалле YADRO.

Обучение бесплатное, а присоединиться к курсу можно из любого города: занятия проходят онлайн. При успешном прохождении программы выдается сертификат, который подтверждает полученные навыки, а учебу на курсе можно зачесть в качестве практики в вузе.

Узнать больше о практическом курсе «Системное программирование с использованием языка С» можно на вебинаре, который пройдет 18-го сентября. После окончания вебинара слушателей приглашают на обзорную лекцию от преподавателей курса про системное программирование и роль языка С. Зарегистрироваться на вебинар и лекцию можно по ссылке.

Заявки на курс принимаются до 28 сентября, отбор участников будет проходить с 29 сентября по 12 октября.

Другие направления практических курсов от компании YADRO будут открыты в начале 2027 года. Получить больше информации о возможностях образования и подписаться на рассылку можно на сайте.