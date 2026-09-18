Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Системное ПО
|

YADRO открывает прием заявок на новый учебный курс по системному программированию

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) к началу учебного года разработала практический курс, посвященный возможностям языка С, который лежит в основе большинства современных операционных систем, драйверов устройств и ПО. С октября по май под руководством опытных наставников студенты будут изучать основной инструментарий инженеров, занятых на стыке разработки программного и аппаратного обеспечения.

Курс «Системное программирование с использованием языка С» рассчитан на студентов второго курса и старше: кто знаком с языком C, готов разбираться в самых неожиданных применениях синтаксиса и стремится понять, как действительно работает программа — от исходного кода до взаимодействия с ОС и исполнения процессором.

Учебная программа включает широкий набор теоретических и прикладных тем: помимо программирования участники будут изучать модели памяти, работу компилятора и линковщика, архитектуру современных процессоров и операционных систем. Практические демонстрации каждый студент курса сможет повторить и у себя. Занятия проходят один раз в неделю, но нужно планировать время и на подготовку домашних заданий, которые инженеры компании составляли, вдохновившись реальными задачами в командах YADRO.

«Курс обретал свою форму постепенно: его основой стали внутренние доклады на темы, важные для разработчиков драйверов устройств, ядер ОС, загрузчиков, прошивок и сервисных утилит. По мере работы со стажёрами-студентами эти материалы постепенно становились обучающими, соединяли фундаментальную вузовскую программу с практическими, неочевидными аспектами нашего искусства. Ждём на курс всех искренне интересующихся программированием аппаратуры!» — отметил Сергей Мирошниченко, руководитель группы разработки драйверов высокоскоростной периферии и прототипирования решений по безопасности систем на кристалле YADRO.

Обучение бесплатное, а присоединиться к курсу можно из любого города: занятия проходят онлайн. При успешном прохождении программы выдается сертификат, который подтверждает полученные навыки, а учебу на курсе можно зачесть в качестве практики в вузе.

Узнать больше о практическом курсе «Системное программирование с использованием языка С» можно на вебинаре, который пройдет 18-го сентября. После окончания вебинара слушателей приглашают на обзорную лекцию от преподавателей курса про системное программирование и роль языка С. Зарегистрироваться на вебинар и лекцию можно по ссылке.

<p>Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров</p>
Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров Цифровизация

Заявки на курс принимаются до 28 сентября, отбор участников будет проходить с 29 сентября по 12 октября.

Другие направления практических курсов от компании YADRO будут открыты в начале 2027 года. Получить больше информации о возможностях образования и подписаться на рассылку можно на сайте.

Рекламаerid:2W5zFHbnr9fРекламодатель: ООО «КНС ГРУПП»ИНН/ОГРН: 7701411241/5147746249668Сайт: www.yadro.com

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Западные гиганты судятся с VMware из-за лицензионной политики, — риски растут и для российских компаний

В России создан плазменный двигатель для наноспутников. Он поможет создавать орбитальные группировки

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Нейросети побеждают программистов. Число увольнений ИТ-шников выросло в два раза, число новых вакансий рухнуло почти вдвое

Почему старые голосовые роботы бесили клиентов и что изменилось

Бывший министр связи России заочно арестован за создание криптопирамиды

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

5 мощных биноклей для охоты и наблюдений: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще