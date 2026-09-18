Wildberries открыла более 100 новых логистических объектов для обработки товаров

Wildberries (входит в группу RWB) расширила свою логистическую инфраструктуру за счет запуска программы по открытию партнерских фулфилмент-центров (ПФЦ) и пунктов приема товаров (ППТ). Об этом CNews сообщили представители RWB.

На текущий момент компания уже запустила совокупно 100 партнерских объектов в крупнейших федеральных округах России.

Партнерские фулфилмент-центры выступают как промежуточные пункты для отгрузки, позволяя продавцам сдавать товары ближе к месту хранения или производства, что сокращает общее логистическое «плечо» доставки до покупателя. В то же время партнерские пункты приема товаров работают как точки быстрой обработки поставок, и наличие таких объектов по всей стране значительно расширяет географию доступных вариантов отгрузки для малого и среднего бизнеса, избавляя предпринимателей от необходимости везти товар в удаленные города-миллионники.

Интерес со стороны предпринимателей к открытию ППТ и ПФЦ подтверждает востребованность актуальной модели логистики. Wildberries продолжает принимать заявки на открытие партнерских объектов и ожидает, что такой тип сотрудничества с платформой будет востребован для всех участников логистической цепочки.