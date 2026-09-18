Вышла версия 3.0.0 российской платформы виртуализации и VDI Inscale: группы доставки, единый дашборд и расширенная диагностика кластеров

Компания «Лаборатория Виртуализации» выпустила версию 3.0.0 платформы Inscale — российского решения для серверной виртуализации и инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI). Релиз развивает платформу в трех направлениях: централизованное управление доступом, эксплуатация распределенной инфраструктуры и качество пользовательских сессий. Продукт включен в Единый реестр российских программ Минцифры (запись № 28671). Об этом CNews сообщили представители ООО «Лаборатория Виртуализации».

Главное изменение версии — новая модель распределения ресурсов на основе групп доставки (Delivery Groups). Раньше права и параметры назначались на уровне отдельных пользователей и пулов, и с ростом инфраструктуры конфигурацию становилось сложнее сопровождать и проверять. Теперь группа доставки объединяет в одной точке пользователей, доступные им рабочие столы и пулы, политики безопасности и профили подключения. При назначении пользователю рабочего стола или пула нужные параметры применяются автоматически.

Расширена интеграция с каталогами Active Directory и LDAP: администратор может задавать дополнительные атрибуты поиска — например, табельный номер или адрес электронной почты — и назначать права доступа к VDI заранее, до появления учетной записи в системе. После синхронизации каталога назначения применяются автоматически, что сокращает ручные операции при подключении новых сотрудников. Добавлена блокировка локальных учетных записей без их удаления — для временной приостановки доступа или реагирования на инцидент.

Для эксплуатации появилась единая панель мониторинга со сводными данными по кластерам в реальном времени. Через систему управления теперь можно удаленно перезапускать сервисы платформы, получать их журналы и автоматически собирать диагностические данные для технической поддержки. Групповые операции позволяют за одно действие изменить уровень журналирования на всех узлах кластера.

В настройках виртуальных машин стал доступен выбор шины и типа виртуального диска, а шифрование дисков при создании образа сделано опциональным — для инфраструктур, где данные уже защищены на уровне системы хранения. Обновлен клиент подключения: пользователь видит понятные индикаторы состояния сессии при потере сети и повторном подключении. Улучшены алгоритмы сжатия протокола доставки рабочего стола, повышена надежность работы с хранилищами по iSCSI и обработка недоступных шлюзов в профилях подключения.

Отдельный блок релиза посвящен отказоустойчивости: устранены проблемы с неактивными участниками во внутренних кластерах баз данных, автоматическая очистка хранилища продолжает работать при недоступности одного из серверов кластера, статус виртуальной машины после принудительного выключения обновляется сразу.