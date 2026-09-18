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Sminex углубит анализ процессов и операций совместно с Инфомаксимум

18 сентября на форуме ProcessTech элитный девелопер Sminex и российский вендор Инфомаксимум заключили соглашение о сотрудничестве в области процессной аналитики, искусственного интеллекта и интеллектуальной автоматизации.

Документ подписали руководитель отдела бизнес-процессов Sminex Николай Бажанов и генеральный директор Инфомаксимум Александр Бочкин.

Соглашение предусматривает развитие и практическое применение аналитики бизнес-процессов (Process Mining), аналитики операций (Task Mining) и технологий искусственного интеллекта. Одно из направлений совместной работы —внедрение и развитие в Sminex российской платформы Proceset.

«Цель партнерства — сделать бизнес-процессы Sminex ещё более эффективными. Для этого ИИ недостаточно регламентов и описаний — ему нужны данные о фактических маршрутах, операциях, отклонениях и трудозатратах. Инструменты в рамках Proceset дают такой контекст. Sminex отличает высокая требовательность к качеству и постоянное стремление совершенствовать как продукт, так и внутренние процессы. Компания получит основу для адресной оптимизации и автоматизации, а мы — возможность развивать нашу платформу», — подчеркнул Александр Бочкин.

Компании планируют исследовать фактическое выполнение бизнес-процессов и операций, выявлять отклонения, «узкие места» и избыточные действия, оценивать трудозатраты и определять потенциал оптимизации и автоматизации. Отдельное внимание уделят разработке и апробации сценариев применения искусственного интеллекта, а также использованию данных о реальном ходе процессов в качестве контекста для ИИ-систем.

«Sminex создает уникальные дома по фирменному подходу Fine Development, что требует персональных решений под них. Поэтому вопросам цифровизации мы уделяем особое внимание и каждый бизнес-процесс, как перфекционисты, оттачиваем до совершенства. У нас своя сильная продуктовая разработка, но также мы постоянно ищем новые надёжные решения в области отечественного ПО. При выборе партнера мы ориентируемся не только на функциональность решений, для нас не менее важен его взгляд на развитие инструментов процессной аналитики и фактическое движение в этом направлении. И здесь наше видение с Инфомаксимум совпадает», — отметил Николай Бажанов.

Команда бизнес-процессов Sminex пилотировала Task Mining от Proceset и убедилась, что она оптимально подходит для решения практических задач по оптимизации, внедрении локальных улучшений в процессы и повышения продуктивности бизнес-пользователей. Теперь девелопер нацелен на внедрение ИИ-инструментов как в работу аналитиков, так и в реальные процессы бизнес-подразделений.

Sminex и Инфомаксимум также будут вместе тестировать новые сценарии применения процессной аналитики и ИИ. Подходы, которые покажут измеримый результат, планируется переносить на другие направления работы девелопера.

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