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Security Vision открыла Центр Кибербезопасности в «КидБурге» в ТРЦ «Европолис»

В обновленном детском городе профессий КидБург в ТРЦ «Европолис» в Москве начал работу Центр Кибербезопасности Security Vision – новая интерактивная игротека, созданная для знакомства детей с основами цифровой безопасности и профессиям в сфере ИБ. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

В Центре Кибербезопасности ребята становятся цифровыми детективами и проводят настоящее расследование: изучают запутанные дела, ищут улики, анализируют подозрительные ситуации и учатся распознавать интернет-угрозы. Игротека объединяет образовательный контент и сюжетную игру, позволяя говорить о сложных темах кибербезопасности доступно и увлекательно. Такой формат помогает детям не просто запомнить правила поведения в Интернете, а применить их на практике, самостоятельно принимая решения в смоделированных ситуациях.

Центр Кибербезопасности разработан специалистами «КидБурга» совместно с экспертами Security Vision. В рамках проекта компании объединили знания в области информационной безопасности и современные игровые механики, чтобы сформировать у детей полезные цифровые привычки и показать, насколько интересными и востребованными могут быть профессии в сфере ИБ.

Новый Центр Кибербезопасности продолжает всероссийский проект Security Vision и «КидБурга» по развитию цифровой грамотности детей и подростков. Открывая новые пространства в разных городах России, компания делает знания о кибербезопасности понятными, доступными и интересными для подрастающего поколения.

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