Сбербанк и «ВсеИнструменты.ру» прорабатывают стратегическое партнерство для развития цифровых решений в B2B-сегменте

Сбербанк и онлайн-гипермаркет для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» провели стратегическую сессию, на которой прорабатывали инициативы для упрощения запуска проектов предпринимателей и развития нового бизнеса с опорой на большие данные, современные технологии и искусственный интеллект. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«ВсеИнструменты.ру» — участник российского e-commerce-рынка DIY. Сбербанк привносит в партнерство масштаб, экспертизу работы с бизнесом и практический опыт внедрения цифровых решений.

В рамках партнерства провели сессию дизайн-мышления, в ходе которой совместная команда разобрала «по винтикам» путь клиентов «ВсеИнструменты.ру» при оформлении заказов на сайте и в мобильном приложении, и составила дорожную карту стратегических инициатив для онлайн-гипермаркета — от запуска новых продуктов до изменений во внутренних процессах.

Команды Сбербанка и «ВсеИнструменты.ру» также обсудили, как с помощью современных технологий сделать взаимодействие с клиентами более персонализированным и удобным — в частности, речь шла о применении генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей (GenAI и LLM) для автоматизации работы с заказами, а также платформ для создания и управления ИИ-агентами для всей компании типа GigaCowork и других технологий машинного обучения (ML). Наработки, подготовленные совместной командой на стратегической сессии, тестируются в работе «ВсеИнструменты.ру». Среди них — ИИ-ассистент поддержки и продаж, а также автоматизация и скоринг почтовых сообщений CRM (система управления взаимоотношениями с клиентами), мессенджеров и звонков.

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «Важная тема нашей стратегической сессии — внедрение искусственного интеллекта в операционные процессы компании-партнера. Команды обсуждали разработку прототипа AI-агента на базе GigaChat, который может автоматизировать ключевые операции департаментов продаж «ВсеИнструменты.ру»: обработку заказов, подготовку коммерческих предложений, выставление счетов и другие рутинные задачи. Также в рамках стратегической сессии рассматривалось создание стартового пакета для малого бизнеса, в который могут войти специальный кредитный продукт для оплаты покупок на сайте и удобная платежная инфраструктура на базе финтех-решений «Сбера». Предприниматель должен тратить время на развитие своего дела, а не на переписывание бумаг и поиск разрозненных сервисов».

Антон Дегтярев, директор по маркетингу «ВсеИнструменты.ру»: «Для нас совместная проработка идей со «Сбером» — возможность обмена технологическим опытом и отраслевой экспертизой на B2B-рынке. На стратегической сессии мы детально проанализировали клиентский путь и определили инициативы, которые могут сделать закупки для корпоративного сегмента еще более удобными. Нам важно, чтобы ИИ-технологии решали конкретные задачи бизнеса: сокращали время на обработку заказа, повышали качество взаимодействия с клиентами и помогали предпринимателям быстрее развивать свои проекты».