Почти 79% откликов на вакансии — нерелевантные: аналитика поведения кандидатов в первом полугодии 2026 года

ИИ-платформа для разбора откликов кандидатов «Джун» проанализировала данные об откликах, которые обрабатывались платформой в течение первого полугодия 2026 г. В выборку попали 753 162 отклика от 133 компаний из разных сфер — от ИТ-разработки до ритейла и фармотрасли. Об этом CNews сообщили представители «Джуна».

Крупнее всего в выборке представлены ИТ-разработка (30% откликов), туризм (21%), финтех и банки (18%), медиа и гейминг (8%) и e-commerce (7%). Оставшиеся 16% распределены между ритейлом, недвижимостью, фармой, промышленностью, FMCG и еще несколькими более узкими сегментами.

В каких регионах чаще откликаются

С января 2026 г. поток откликов вырос почти в два раза — с 82 тыс. до 149 тыс. в июне 2026 г. При прямом сравнении кварталов в I квартале 2026 г. было зафиксировано 330 094 отклика, во II квартале 2026 г. — 423 068, рост составил 28%.

По объему лидирует Москва — 53% откликов (рост на 42% ко II кварталу 2026 г.), на втором месте Санкт-Петербург — 9,6% (+17%). Но по темпам роста обоих лидеров обгоняет Екатеринбург: количество откликов там выросло на 121% во II квартале 2026 г. по сравнению с I 2026 г. — сильнее, чем в любом другом крупном регионе. В Казани, для сравнения, за тот же период объем откликов сократился на 12%.

Только каждый пятый отклик — релевантный

Доля релевантных откликов продолжает снижаться. Если в 2025 г., по данным предыдущего исследования «Джуна», нерелевантными были около 75% откликов, то сейчас их доля выросла почти до 79%.

Из общего числа обработанных «Джуном» откликов за первое полугодие 2026 г. релевантными оказались 21,4%. Еще 71,8% кандидатов не подошли по описанию вакансии — то есть по опыту, навыкам и другим содержательным требованиям, а 6,8% не прошли по фильтрам компаний, например по зарплате или региону.

Таким образом, из пяти откликов на вакансию в среднем подходит только один кандидат. При этом точность сильно разнится по отраслям: например, в e-commerce релевантны больше половины откликов, а в промышленности — только один из четырнадцати.

Кто активнее откликается на вакансии

Быстрее всего рос приток откликов на позиции системных аналитиков (+3640 откликов, или +81% ко II кварталу 2026 г.), Java-разработчиков (+3329, +134%), ИИ-инженеров (рост почти в 14 раз, +2660 откликов) и Golang-разработчиков (рост более чем в 10 раз, +2501 отклик). Сильнее всего, наоборот, упал поток на позицию специалиста технической поддержки — минус 5401 отклик, или 49%, во II квартале 2026 г. по сравнению с I кварталом 2026 г.

Отрасли: где что происходит

Если сравнивать не отдельные профессии, а отрасли целиком, разброс в показателях очень большой.

Туризм оказался самой конкурентной отраслью — 660 откликов на вакансию, почти в 2,2 раза больше среднего по базе. E-commerce, в свою очередь, стал самой точной отраслью по релевантности (53,4%, в 2,5 раза выше среднего), но при этом единственной крупной отраслью, где поток откликов во II квартале 2026 г. заметно упал — на 76% к I кварталу 2026 г. Промышленность и энергетика оказались самой требовательной отраслью: релевантных откликов там меньше всего (7,3%), а формальные фильтры отсеивают больше всего — 27% всех отказов при среднем по базе 6,8%. Реклама, маркетинг и HR — тоже среди отраслей с низкой релевантностью (10,3%), при этом поток откликов туда за полугодие увеличился больше чем вдвое.

Нужно ли сопроводительное письмо

Сам факт наличия сопроводительного письма почти не влияет на релевантность отклика: среди кандидатов, которые написали письмо, релевантными оказались 16,7% откликов, а среди тех, кто не писал, — 18,1%, то есть больше. Показатель ощутимо растет только при определенной длине письма: у писем от 1500 символов релевантными оказываются 21,4% откликов — выше, чем у откликов без письма вообще. Более короткие и формальные письма, наоборот, немного снижают точность по сравнению с ситуацией, когда кандидат вообще не пишет сопроводительное письмо.

ИИ уже умеет генерировать требования к вакансии — без правок в 80% случаев

За первое полугодие Джун сгенерировал требования для 9439 вакансий (275 244 требования всего). Рекрутеры вносили правки только в 20,4% случаев — добавляли вручную 13 310 требований и удаляли или изменяли 12 530. Объем добавленного и удаленного получился примерно одинаковым: рекрутеры не столько «исправляют» ИИ, сколько донастраивают карточку вакансии. Заметна разница по отраслям: в промышленности правят почти каждую вакансию (81%), а в e-commerce — только одну из двенадцати (8%).

Через сколько времени кандидат получает ответ

ИИ разбирает содержательное соответствие кандидата вакансии практически мгновенно. А вот до первого ручного действия рекрутера (открыл отклик, поставил статус, написал кандидату) проходит в среднем 52 часа, то есть больше двух суток. При этом 25% откликов получают реакцию рекрутера быстрее, чем за 25 часов, а 75% — быстрее, чем за 124 часа (это больше пяти суток); в течение первых 24 часов реакция успевает произойти лишь у 24% откликов. Разница также заметна по отраслям: в ритейле рекрутеры реагируют быстрее всех — медиана 23 часа, а в медиа и промышленности — медленнее, 110-150 часов.

Еще немного интересного

Среди других примечательных наблюдений — сертификаты и курсы оказались самым жестким фильтром: кандидаты не подходят по этому критерию в 71,5% случаев — это самый высокий показатель несоответствия среди всех типов требований. Похожая картина с иностранным языком: по этому фильтру кандидаты не соответствуют почти в 40% случаев.

«По итогам первого полугодия мы видим, что откликов становится больше, а подходящих кандидатов среди них — меньше: доля релевантных за год снизилась с 25 до 21%, — сказал Евгений Селиванов, основатель и генеральный директор «Джуна». — Кандидаты откликаются массово, и рекрутер тонет в потоке: до первой реакции на отклик проходит больше двух суток. В массовом сегменте, за это время сильный кандидат успевает получить оффер в другой компании. При этом почти 90% несоответствий связаны с навыками и опытом, а не с формальными критериями вроде зарплаты или региона. Такие вещи не отсечь фильтром на работном сайте, — резюме нужно читать. Здесь ИИ берет на себя первичный разбор и выстраивает очередь по релевантности, а решение по каждому кандидату остается за рекрутером. Так рекрутер тратит время на тех, кто действительно подходит, и отвечает им в первые часы, а не через неделю».

Период исследования: 1 января – 30 июня 2026 г. В выборке участвовали все отклики, которые обрабатывались в «Джуне» за указанный период. Разбивка по отраслям — ручная классификация компаний по названию и составу вакансий.