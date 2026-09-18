«М.Видео»: россияне продолжают готовиться к путешествиям с наступлением осени

ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала продажи товаров категории Fashion с января по начало сентября 2026 г. В августе россияне активно покупали рюкзаки и очки, средний чек на чемоданы достиг максимального значения с начала года, а первые продажи сентября показывают, что интерес к товарам для путешествий сохраняется и после окончания календарного лета. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель направления Fashion компании «М.Видео» Екатерина Лезгинцева: «Мы видим, что привычная сезонность товаров для путешествий постепенно меняется. Лето остается ключевым периодом, однако высокий интерес покупателей сохраняется и в конце августа, и с наступлением осени. При этом меняется сама структура спроса: покупатели чаще выбирают более дорогие чемоданы и рюкзаки, которые подходят не только для отпуска, но и для деловых поездок, учебы и повседневного использования. Для нас это важный показатель того, что традиционно летние товары становится полноценной круглогодичной категорией, а спрос все меньше ограничивается трехмесячным отпускным сезоном».

Пик спроса пришелся на II квартал. Совокупные продажи чемоданов, рюкзаков, очков и аксессуаров в апреле-июне выросли относительно первого квартала примерно на 87% в денежном выражении и на 45% в штуках. Основными факторами стали подготовка к летнему сезону путешествий и традиционный рост интереса к сезонным товарам.

Особенно заметная динамика наблюдалась в категории чемоданов. Во втором квартале продажи относительно января-марта увеличились примерно в 2,3 раза в денежном выражении и в 2,5 раза в штуках. Наибольшая покупательская активность пришлась на май-июнь — на эти два месяца пришлось около 46% оборота категории с начала года.

При этом высокий интерес к чемоданам сохранился и к концу лета. В августе средний чек достиг максимального значения с начала года и составил 6 344 руб. — примерно на 57% больше, чем в мае, и на 19% выше июльского показателя. В начале сентября средний чек остается высоким и составляет 4,86 тыс. руб. Такая динамика совпадает с периодом подготовки к осенним поездкам и интересом покупателей к более дорогим и вместительным моделям.

Выраженную сезонность демонстрируют очки и аксессуары. Во втором квартале их продажи относительно первого квартала увеличились почти в 3,8 раза в денежном выражении, а количество заказов — примерно в 4,7 раза. Основной рост пришелся на начало лета: в июне относительно мая количество заказов увеличилось почти в три раза, а оборот — более чем в 2,5 раза.

Высокий интерес к очкам сохранялся на протяжении всего лета. В июле количество заказов достигло максимального значения с начала года, а в августе продажи в денежном выражении оказались еще примерно на 2% выше июльских. В результате на три летних месяца пришлось более 65% оборота категории с начала года.

Особенно заметно в конце лета вырос спрос на рюкзаки. Август стал максимальным месяцем для категории с начала года: относительно июля количество заказов выросло примерно на 86%, а продажи в денежном выражении — в два раза. Результат августа в деньгах превысил предыдущий максимум, зафиксированный в марте, а продажи только за июль и август практически сравнялись с результатом всего второго квартала.

Покупательская активность сохраняется и с началом сентября. Средний чек на рюкзаки в первые дни месяца достиг 5,78 тыс. руб. — максимального значения за рассматриваемый период. На показатель в том числе влияет интерес к более дорогим моделям: в ассортименте представлены как городские и повседневные рюкзаки, так и товары более высокого ценового сегмента, включая Piquadro.