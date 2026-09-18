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МТС обеспечила скоростным 4G легендарное «Черное село» на реке Китмар в Нижегородской области

МТС запустила сеть 4G в селе Чернышиха Кстовского района. Новая базовая станция дала устойчивый сигнал для комфортного использования мессенджеров, онлайн-сервисов для образования и госуслуг для более тысячи селян.

Село Чернышиха расположено на реке Китмар, примерно в 63 км от Нижнего Новгорода. Название села, по одной из версий, восходит к слову «черницы» (монахини), по другой — связано с черным пепелищем, оставшимся после сильного пожара, по третьей — закрепилось в народе как «черное место» из-за преданий о колдунах.

Одной из главных местных традиций села является ежегодный «Праздник деревенской околицы». На нем чествуют молодые семьи и ветеранов, выступают творческие коллективы. С появлением 4G от МТС жители и гости села смогут вести прямые трансляции с праздника, делиться фото и видео в соцсетях без задержек, общаться с близкими по видеосвязи в высоком качестве.

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Новая базовая станция обеспечила качественным покрытием ключевые объекты инфраструктуры села: здание администрации, Чернышихинскую школу, детский сад, Дом культуры, фельдшерско‑акушерский пункт, местные магазины, а также территорию знаменитого родника.

«Мы видим растущий интерес к территории в направлении Кстовского района: всё больше людей выбирают места рядом с природой, где при этом есть доступ к современным цифровым сервисам. Новая базовая станция построена с заделом на будущее. Сеть настроена так, чтобы стабильно выдерживать пиковые нагрузки — в том числе во время массовых мероприятий, когда в село приезжает в несколько раз больше гостей, чем обычно», — сказал технический директор МТС в Нижегородской области Сергей Ворожцов.

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