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Лучшие проекты и лидеры цифровой эффективности получили награды на ProcessTech 2026

В рамках Форума ProcessTech 2026 состоялась церемония вручения отраслевой премии за лучшие проекты в области аналитики бизнес-процессов (Process Mining), аналитики бизнес-операций (Task Mining) и интеллектуальной автоматизации с применением искусственного интеллекта.

Оценку корпоративных проектов проводило жюри в составе:

Эксперты оценивали масштаб и зрелость проектов, достигнутый экономический эффект, практическую значимость результатов и потенциал тиражирования решений.

«Сейчас бизнесу приходится работать при растущих издержках и сокращающейся марже, поэтому цена неудачного решения выше. Одновременно ИИ быстро входит во внутренние процессы, и компании пытаются понять, где он действительно принесет пользу. В такой ситуации особенно ценно обмениваться опытом и поддерживать команды, которые уже прошли определенный путь. По конкурсным проектам видно, что рынок стал взрослее, команды повышают свой профессионализм. В центре внимания теперь не столько технологии, сколько решение конкретных задач и достижение экономических результатов», — отметил Алексей Голубинцев.

По итогам рассмотрения заявок жюри определило победителей в пяти корпоративных номинациях:

  • Лучший центр компетенций — ФНС России;
  • Лучший проект внедрения процессной аналитики — ФНС России;
  • Лучший проект внедрения аналитики операций — Россельхозбанк;
  • Лучший пилотный проект — Банк БелВЭБ;
  • Лучший проект комплексного внедрения процессной аналитики и аналитики операций — Билайн;
  • Лучшая практика применения искусственного интеллекта — Альфа-Банк;
  • Лучший проект масштабирования процессной аналитики — SQB.

Вторым направлением премии стал рейтинг «Топ-10 лидеров цифровой эффективности». В нем были представлены эксперты, руководители, аналитики, методологи и лидеры изменений, внесшие заметный вклад в развитие процессной аналитики, аналитики операций и интеллектуальной автоматизации. Итоговый список был сформирован по результатам открытого голосования.

В топ-10 вошли:

«Мне было интересно увидеть, насколько по-разному компании используют процессную аналитику и искусственный интеллект. Но общий вывод один: даже самая зрелая технология не дает результата без людей, которые умеют поставить задачу, разобраться в данных и довести решение до внедрения. Поэтому важно, что отмечены и корпоративные проекты, и конкретные специалисты. Именно их совместная работа двигает это направление вперёд», — отметил Иван Аржанцев.

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