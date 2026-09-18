Лучшие проекты и лидеры цифровой эффективности получили награды на ProcessTech 2026
В рамках Форума ProcessTech 2026 состоялась церемония вручения отраслевой премии за лучшие проекты в области аналитики бизнес-процессов (Process Mining), аналитики бизнес-операций (Task Mining) и интеллектуальной автоматизации с применением искусственного интеллекта.
Оценку корпоративных проектов проводило жюри в составе:
- Алексей Голубинцев, руководитель департамента повышения эффективности Газпромбанка;
- Дмитрий Гуреев, эксперт Московской школы управления Сколково;
- Иван Аржанцев, декан факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.
Эксперты оценивали масштаб и зрелость проектов, достигнутый экономический эффект, практическую значимость результатов и потенциал тиражирования решений.
«Сейчас бизнесу приходится работать при растущих издержках и сокращающейся марже, поэтому цена неудачного решения выше. Одновременно ИИ быстро входит во внутренние процессы, и компании пытаются понять, где он действительно принесет пользу. В такой ситуации особенно ценно обмениваться опытом и поддерживать команды, которые уже прошли определенный путь. По конкурсным проектам видно, что рынок стал взрослее, команды повышают свой профессионализм. В центре внимания теперь не столько технологии, сколько решение конкретных задач и достижение экономических результатов», — отметил Алексей Голубинцев.
По итогам рассмотрения заявок жюри определило победителей в пяти корпоративных номинациях:
- Лучший центр компетенций — ФНС России;
- Лучший проект внедрения процессной аналитики — ФНС России;
- Лучший проект внедрения аналитики операций — Россельхозбанк;
- Лучший пилотный проект — Банк БелВЭБ;
- Лучший проект комплексного внедрения процессной аналитики и аналитики операций — Билайн;
- Лучшая практика применения искусственного интеллекта — Альфа-Банк;
- Лучший проект масштабирования процессной аналитики — SQB.
Вторым направлением премии стал рейтинг «Топ-10 лидеров цифровой эффективности». В нем были представлены эксперты, руководители, аналитики, методологи и лидеры изменений, внесшие заметный вклад в развитие процессной аналитики, аналитики операций и интеллектуальной автоматизации. Итоговый список был сформирован по результатам открытого голосования.
В топ-10 вошли:
- Никита Казьмин, Руководитель ЦК мониторинга и роботизации процессов, Россельхозбанк;
- Елизавета Обухова, Заместитель начальника Департамента развития технологий эффективности, Газпромбанк;
- Даша Данилина, Лид направления Process Mining и анализа процессов, hh.ru;
- Александр Олейник, Директор Департамента управления централизованными сервисами, МТС;
- Хусниддин Бозоров, Начальник службы управления банковскими процессами, SQB;
- Расул Булатов, Руководитель департамента по цифровизации процессов, Билайн;
- Александра Левушкина, Руководитель направления, Билайн;
- Ольга Щелкунова, Начальник отдела внедрения процесс-майнинга Управления модернизации налоговых органов, ФНС России;
- Андрей Шалягин, Руководитель офиса цифровизации, Альфа-Банк;
- Ксения Горелова, Руководитель Процессного офиса, Страховой Дом ВСК
«Мне было интересно увидеть, насколько по-разному компании используют процессную аналитику и искусственный интеллект. Но общий вывод один: даже самая зрелая технология не дает результата без людей, которые умеют поставить задачу, разобраться в данных и довести решение до внедрения. Поэтому важно, что отмечены и корпоративные проекты, и конкретные специалисты. Именно их совместная работа двигает это направление вперёд», — отметил Иван Аржанцев.