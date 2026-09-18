К цифровой экосистеме «Ростелеком Ключ» присоединились еще 900 семей Прикамья

Более 2 500 семей жилого комплекса «Красное яблоко» в Свердловском районе Перми (ул. Яблочкова, 5) теперь имеют доступ к цифровым сервисам экосистемы «Ростелеком Ключ». Инженеры провайдера подключили новый пятый корпус, где проживают более 900 семей, к системе интеллектуального видеонаблюдения и цифровым домофонам. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Собственники квартир в новом доме уже управляют доступом в подъезд и контролируют безопасность придомовой территории в режиме реального времени через мобильное приложение «Ключ».

Роман Целищев, житель новостройки: «При выборе квартиры для нас были важны безопасность и современные технологии. Теперь через приложение в смартфоне я могу открыть дверь курьеру, не спускаясь вниз, выдать одноразовый код гостям или просто посмотреть, что происходит во дворе. Это дает чувство защищенности и спокойствия: ты всегда на связи со своим домом, а повседневные заботы становятся проще».

Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала «Ростелекома»: «Экосистема "Ростелеком Ключ" — это полностью российская разработка наших ИT-специалистов. Мы закладываем умные решения еще на этапе проектирования и строительства жилья, чтобы технологии становились неотъемлемой частью ДНК дома, а не добавлялись потом. Сегодня в Перми сервисом пользуются уже более 24 тысяч семей — и мы продолжаем развивать платформу, чтобы новые кварталы становились по-настоящему умными и удобными для жизни».

Цифровая платформа «Ростелеком Ключ» — это единый «пульт» управления домом и территорией вокруг. Сервис включает интеллектуальную домофонию, видеонаблюдение, умные счетчики с функцией онлайн-передачи данных, а также систему контроля и управления доступом — умные ворота, калитки и парковки. Пользователь может подключить как отдельные опции, так и весь комплекс услуг. Экосистема подходит для интеграции в отдельных домах и в масштабах микрорайонов, работая, в новостройках и на вторичном рынке жилья.

Цифровой сервис «Ростелеком Ключ» представлен в 440 населенных пунктах России. Платформой охвачено почти 1 млн домохозяйств.