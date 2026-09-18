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Исследование: спрос на посуточную аренду апартаментов летом вырос на 17%

Платформа Bronevik.com и сервис RealtyCalendar провели совместное исследование туристической аренды апартаментов в России июне-августе 2026 г. Согласно исследованию, прирост спроса на посуточную недвижимость замедлился до 17% год к году против 46% прошлым летом. При этом на отдельных направлениях количество бронирований увеличилось более чем в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

Лидером по динамике стал Зеленоградск (Калининградская область), где спрос на бронирование апартаментов прибавил 55% год к году. Рост интереса со стороны туристов может быть связан с более стабильной логистикой и обстановкой по сравнению с южными морскими направлениями. На втором месте Благовещенск (+53%) – один из туристических центров Дальнего Востока, популярный, в том числе, благодаря близости к Китаю. Третьим по темпам роста стал Суздаль (+49%), традиционно востребованный для коротких поездок и экскурсионного туризма.

Топ-10 городов по приросту бронирований апартаментов летом 2026 года, год к году: Зеленоградск +55%; Благовещенск +53%; Суздаль +49%; Подольск +48%; Анапа +47%; Сургут +47%; Владикавказ +45%; Чита +39%; Чебоксары +38%; Владивосток +37%.

По числу бронирований апартаментов летом 2026 г., как и годом ранее, лидировали Москва (16% от всех заказов), Санкт-Петербург (10%) и Казань (5%).

Средний чек за бронирование апартаментов для летних путешествий практически не изменился и составил 4,9 тыс. руб. за ночь. Больше всего за аренду посуточной недвижимости туристы платили в Суздале – в среднем 9,7 тыс. руб. за ночь. В числе самых дорогих направлений оказались балтийские курорты – Зеленоградск (8,5 тыс. руб.) и Светлогорск (7,5 тыс. руб.), а также черноморские – Геленджик и Сириус (по 7,7 тыс. руб.). Наиболее доступным было бронирование апартаментов в Оренбурге (2,6 тыс. руб. за ночь), Кемерово и Сызрани (по 2,8 тыс. руб.), Томске (3,1тыс. руб.) и Ижевске (3,2 тыс. руб.). Средняя продолжительность бронирования апартаментов для летнего отдыха составила 2-3 дня.

«Лето 2026 г. показало: рынок растёт умереннее, средний чек остается стабильным, но спрос становится более разнообразным, и наибольшую динамику показывают направления с разным туристическим профилем. Зеленоградск, Благовещенск и Суздаль хорошо иллюстрируют эту тенденцию: морской отдых, поездки на Дальний Восток и короткие путешествия по историческим городам. В таких условиях выигрывают те управляющие, кто опирается на данные и понимает специфику своего направления. Аналитика бронирований, отзывов и предпочтений гостей помогает точнее настраивать предложение под конкретный туристический профиль и не терять доходность даже при более скромных темпах роста рынка», — сказал Илья Формальский, сооснователь сервиса RealtyCalendar.

Отдельно были проанализированы летние бронирования апартаментов для командировок. Спрос со стороны деловых туристов увеличился на 8% год к году. Средний чек составил 4,3 тыс. руб. за ночь – ниже, чем в заказах для отдыха, так как деловом сегменте меньше заказов приходится на популярные курортные локации. Кроме того, средняя продолжительность бронирований для командировок составила четыре дня против двух дней в туристических поездках, что также повлияло на среднесуточную стоимость размещения.

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«На фоне стагнации туристического спроса деловые туристы могут стать одним из источников роста для апартаментов. Для командированных гостей важны не только стоимость и качество объекта, но и оснащение для работы и отдыха, возможность комфортно проживать несколько дней. В начале летнего сезона Bronevik.com запустил специальную программу «Корпоративный гость», чтобы поддержать интерес деловых туристов к такому формату размещения. Мы рассчитываем, что это позволит сделать апартаменты более востребованными для рабочих поездок», – сказала Марина Гончаренко, исполнительный директор Bronevik.com.

Как и в туристическом сегменте, больше всего деловых бронирований апартаментов этим летом совершено в Москве (7% от всех заказов по России) и Санкт-Петербурге (6%). Третью позицию занял Екатеринбург (3%). В десятку лидеров по числу деловых бронирований также вошли Казань, Новосибирск, Тюмень, Нижний Новгород, Норильск, Новый Уренгой и Уфа – на каждый из этих городов пришлось по 2% заказов.

Самые высокие средние чеки на апартаменты для командировок летом зафиксированы в популярных туристических локациях. Так, в Геленджике среднесуточная стоимость проживания составила 8,5 тыс. руб. за ночь, в Зеленоградске – 7,3 тыс. руб., в Выборге – 7,1 тыс. руб.

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