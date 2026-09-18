Исследование: спрос на посуточную аренду апартаментов летом вырос на 17%

Платформа Bronevik.com и сервис RealtyCalendar провели совместное исследование туристической аренды апартаментов в России июне-августе 2026 г. Согласно исследованию, прирост спроса на посуточную недвижимость замедлился до 17% год к году против 46% прошлым летом. При этом на отдельных направлениях количество бронирований увеличилось более чем в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

Лидером по динамике стал Зеленоградск (Калининградская область), где спрос на бронирование апартаментов прибавил 55% год к году. Рост интереса со стороны туристов может быть связан с более стабильной логистикой и обстановкой по сравнению с южными морскими направлениями. На втором месте Благовещенск (+53%) – один из туристических центров Дальнего Востока, популярный, в том числе, благодаря близости к Китаю. Третьим по темпам роста стал Суздаль (+49%), традиционно востребованный для коротких поездок и экскурсионного туризма.

Топ-10 городов по приросту бронирований апартаментов летом 2026 года, год к году: Зеленоградск +55%; Благовещенск +53%; Суздаль +49%; Подольск +48%; Анапа +47%; Сургут +47%; Владикавказ +45%; Чита +39%; Чебоксары +38%; Владивосток +37%.

По числу бронирований апартаментов летом 2026 г., как и годом ранее, лидировали Москва (16% от всех заказов), Санкт-Петербург (10%) и Казань (5%).

Средний чек за бронирование апартаментов для летних путешествий практически не изменился и составил 4,9 тыс. руб. за ночь. Больше всего за аренду посуточной недвижимости туристы платили в Суздале – в среднем 9,7 тыс. руб. за ночь. В числе самых дорогих направлений оказались балтийские курорты – Зеленоградск (8,5 тыс. руб.) и Светлогорск (7,5 тыс. руб.), а также черноморские – Геленджик и Сириус (по 7,7 тыс. руб.). Наиболее доступным было бронирование апартаментов в Оренбурге (2,6 тыс. руб. за ночь), Кемерово и Сызрани (по 2,8 тыс. руб.), Томске (3,1тыс. руб.) и Ижевске (3,2 тыс. руб.). Средняя продолжительность бронирования апартаментов для летнего отдыха составила 2-3 дня.

«Лето 2026 г. показало: рынок растёт умереннее, средний чек остается стабильным, но спрос становится более разнообразным, и наибольшую динамику показывают направления с разным туристическим профилем. Зеленоградск, Благовещенск и Суздаль хорошо иллюстрируют эту тенденцию: морской отдых, поездки на Дальний Восток и короткие путешествия по историческим городам. В таких условиях выигрывают те управляющие, кто опирается на данные и понимает специфику своего направления. Аналитика бронирований, отзывов и предпочтений гостей помогает точнее настраивать предложение под конкретный туристический профиль и не терять доходность даже при более скромных темпах роста рынка», — сказал Илья Формальский, сооснователь сервиса RealtyCalendar.

Отдельно были проанализированы летние бронирования апартаментов для командировок. Спрос со стороны деловых туристов увеличился на 8% год к году. Средний чек составил 4,3 тыс. руб. за ночь – ниже, чем в заказах для отдыха, так как деловом сегменте меньше заказов приходится на популярные курортные локации. Кроме того, средняя продолжительность бронирований для командировок составила четыре дня против двух дней в туристических поездках, что также повлияло на среднесуточную стоимость размещения.

«На фоне стагнации туристического спроса деловые туристы могут стать одним из источников роста для апартаментов. Для командированных гостей важны не только стоимость и качество объекта, но и оснащение для работы и отдыха, возможность комфортно проживать несколько дней. В начале летнего сезона Bronevik.com запустил специальную программу «Корпоративный гость», чтобы поддержать интерес деловых туристов к такому формату размещения. Мы рассчитываем, что это позволит сделать апартаменты более востребованными для рабочих поездок», – сказала Марина Гончаренко, исполнительный директор Bronevik.com.

Как и в туристическом сегменте, больше всего деловых бронирований апартаментов этим летом совершено в Москве (7% от всех заказов по России) и Санкт-Петербурге (6%). Третью позицию занял Екатеринбург (3%). В десятку лидеров по числу деловых бронирований также вошли Казань, Новосибирск, Тюмень, Нижний Новгород, Норильск, Новый Уренгой и Уфа – на каждый из этих городов пришлось по 2% заказов.

Самые высокие средние чеки на апартаменты для командировок летом зафиксированы в популярных туристических локациях. Так, в Геленджике среднесуточная стоимость проживания составила 8,5 тыс. руб. за ночь, в Зеленоградске – 7,3 тыс. руб., в Выборге – 7,1 тыс. руб.