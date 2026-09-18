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Исследование: 55% россиян за кассы самообслуживания, а 40% — предпочтут кассира

В 2026 г. кассы самообслуживания в супермаркетах впервые стали популярнее традиционных касс. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Рынок труда остается напряженным: вакансий стало на 19% меньше, чем год назад, а резюме — на треть больше (данные по РФ). При этом розничная торговля вышла на первое место по спросу на персонал, обойдя промышленность и строительство, которые лидировали последние два года. Оптимизацию численности персонала проводят 18% компаний. На фоне дефицита линейного персонала автоматизация оплаты продолжает менять покупательские привычки.

В ситуации, когда в супермаркете нет очередей на оплату покупок, россияне все чаще используют кассы самообслуживания. В 2024 г. у кассира предпочитали платить 50% опрошенных, а на КСО — 44%. В прошлом году показатели сравнялись: по 47%. А сегодня самообслуживание стало популярнее (55%), чем классический вариант (40%).

Среди мужчин традиционный формат пока предпочтительнее, чем среди женщин: 43% выбрали бы кассира и 51% — кассу самообслуживания против 36 и 59% соответственно среди россиянок

Больше всего сторонников КСО среди молодежи до 35 лет (83%). А среди граждан 45+ по-прежнему чуть больше тех, кто пойдет к кассиру, чем на кассу самообслуживания: 49% против 45% соответственно.

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Респонденты с высшим образованием чаще выбирают кассира (43%), чем опрошенные со средним профессиональным (37%).

67% зарабатывающих от 100 до 150 тыс. руб. в месяц предпочитают самообслуживание — это заметно выше, чем среди тех, чей доход меньше (54%) или больше (50%). Россияне с зарплатой от 150 тыс. чаще выбирают платить за покупки кассиру (45%), чем те, кто получает меньше (29—40%).

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