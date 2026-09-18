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«Газпром нефть» и СберТех создадут единую платформу для цифровых двойников

«Газпром нефть» и СберТех подписали соглашение о партнерстве. На площадке международного промышленно-энергетического форума TNF компании договорились о совместной работе над развитием платформы для оркестрации цифровых двойников.

Стороны планируют создать единую платформу управления цифровыми двойниками бизнес-процессов: начиная с геологоразведки, проектирования и обустройства промыслов и заканчивая бурением, добычей и обслуживанием инфраструктурных объектов.

По словам руководителя Научно-технического центра «Газпром нефти», Александра Ситникова, на сегодняшний день цифровые двойники охватывают все производственные процессы, связанные с поиском и добычей нефти. Передовые технологии помогают компании работать эффективно, безопасно и рентабельно даже в сложнейших геологических и климатических условиях.

«Систематизация десятков разрозненных программных систем — следующий этап на пути развития «Газпром нефти» как цифровой нефтяной компании. В партнерстве со СберТехом мы протестируем передовые решения для создания платформы нового поколения для управления цифровыми двойниками в ТЭК», — добавил он.

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Новая платформа будет интегрировать отдельные приложения, хранилища данных и IT-решения «Газпром нефти». Этот инструмент обеспечит координацию действий — от снабжения и логистики до разработки месторождений. Ожидается, что это позволит ускорить и улучшить принятие управленческих решений при формировании стратегий для добывающих активов.

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«Сотрудничество с «Газпром нефтью» объединит наш опыт создания технологических платформ с отраслевой экспертизой компании», — прокомментировал подписанное соглашение исполнительный директор СберТеха Валерий Кудрявцев. Он отметил, что нефтегазовая отрасль предъявляет высокие требования к надежности, производительности и масштабируемости цифровых решений, и это партнерство позволит проработать новые подходы к взаимодействию цифровых систем и применению искусственного интеллекта для задач производства.

Помимо этого, компании намерены вместе проводить экспертизу программных продуктов и создавать решения на базе искусственного интеллекта для производственных задач, возникающих в разведке и добыче нефти.

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