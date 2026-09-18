Дата публикации: 10 июня 2026 г.

Последние три года были сложными для машиностроительного сектора из-за ухода западных вендоров и блокировки ПО, что нарушило производственные процессы. Пришлось перепроверять конструкторские решения из-за недоступности материалов, компетенций для настройки станков и времени на повторные испытания узлов.



Интуиция — плохой помощник, когда цена ошибки измеряется месяцами простоя и десятками миллионов рублей упущенной выручки. Именно в этот момент на стол руководителя ложится не пачка отчётов, а чёткая потребность в математически обоснованной системе антикризисного управления. Такой системой стала модель, предложенная группой исследователей во главе с Тимуром Гасиевым — в совместной научной работе 2026 года. Прочитав её, я выделил ключевой инструмент этой модели — интегральный индекс эффективности антикризисного управления I_ac, который начали использовать на многих производствах уже сейчас, что говорит о его эффективности.

От интуиции к точному расчёту

Авторы упомянутого исследования предлагают интересный подход. Его фундамент - формализация самих технологических ограничений и сопоставление им набора управленческих решений. Ограничения перестают быть эфемерной проблемой с поставками; они описываются через измеримые категории: доступность инженерных знаний (от 0 до 1), временная задержка, вероятность технологического отказа и дополнительные затраты (см. таблицу 1).

Источник: «Экономико-математические методы антикризисного управления инженерно-промышленными высокотехнологичными компаниями в условиях технологических ограничений и разрыва международных цепочек знаний» (2026)

Модель, которая меняет правила игры

Формализованные категории работают не сами по себе, а внутри целостной концептуальной модели антикризисного управления высокотехнологичными компаниями. Её авторы увязывают внешние факторы — санкционные ограничения, разрыв цепочек знаний - с внутренними механизмами воспроизводства инженерных компетенций, кооперацией и системой принятия решений.

Источник: «Экономико-математические методы антикризисного управления инженерно-промышленными высокотехнологичными компаниями в условиях технологических ограничений и разрыва международных цепочек знаний» (2026)

Модель работает как система автоматического регулирования: на вход поступают сигналы о барьерах; внутри контура оцениваются риски и выбираются механизмы реагирования (от базы решений до пересборки цепочек); на выходе формируется новый план проекта. Главное отличие - скорость и возможность одновременного выполнения для множества проектов.

Тимур Гасиев - антикризисный управленец, автор учебного пособия «Многополярный кризис» (тираж 50 000 экз.), соавтор книги «MERRY КРИЗИС» (2019). Специализируется на выводе из кризиса производственных предприятий.

Интегральный индекс эффективности

Но наиболее мощным инструментом, который многие руководители уже взяли на вооружение, стал интегральный индекс эффективности антикризисного управления I_ac. Именно о нём авторы пишут: «В качестве обобщающего показателя может использоваться интегральный индекс эффективности антикризисного управления I_ac, отражающий совокупное влияние сроков разработки, технологических рисков, параметров качества и экономических результатов проекта».

Источник: «Экономико-математические методы антикризисного управления инженерно-промышленными высокотехнологичными компаниями в условиях технологических ограничений и разрыва международных цепочек знаний» (2026)

Формула объединяет параметры X_i (негатив: отклонения по срокам, переделки, длительность испытаний) и Y_j (позитив: доступность компонентов, стабильность качества, надёжность). Каждому параметру присвоен вес, и суммарный индекс I_ac даёт количественную оценку эффективности антикризисных мер. Индекс позволяет оценивать прогресс объективно, а не эмоционально. Рост индекса указывает на успешность мер, падение — на необходимость анализа причин.

Вывод

После работы с моделью Гасиева стало ясно, что интуитивные антикризисные меры неэффективны. Среда слишком турбулентна, а проекты дороги для ручного управления. Индекс I_ac — рабочий инструмент для сравнения сценариев, принятия решений и обеспечения выживания высокотехнологичных производств. Антикризисное управление становится инженерной дисциплиной с формулами и метриками.

Автор: София Князева