Формула выживания: интегральный индекс антикризисного управления для спасения высокотехнологичных проектов
Дата публикации: 10 июня 2026 г.
Последние три года были сложными для машиностроительного сектора из-за ухода западных вендоров и блокировки ПО, что нарушило производственные процессы. Пришлось перепроверять конструкторские решения из-за недоступности материалов, компетенций для настройки станков и времени на повторные испытания узлов.
Интуиция — плохой помощник, когда цена ошибки измеряется месяцами простоя и десятками миллионов рублей упущенной выручки. Именно в этот момент на стол руководителя ложится не пачка отчётов, а чёткая потребность в математически обоснованной системе антикризисного управления. Такой системой стала модель, предложенная группой исследователей во главе с Тимуром Гасиевым — в совместной научной работе 2026 года. Прочитав её, я выделил ключевой инструмент этой модели — интегральный индекс эффективности антикризисного управления I_ac, который начали использовать на многих производствах уже сейчас, что говорит о его эффективности.
От интуиции к точному расчёту
Авторы упомянутого исследования предлагают интересный подход. Его фундамент - формализация самих технологических ограничений и сопоставление им набора управленческих решений. Ограничения перестают быть эфемерной проблемой с поставками; они описываются через измеримые категории: доступность инженерных знаний (от 0 до 1), временная задержка, вероятность технологического отказа и дополнительные затраты (см. таблицу 1).
Модель, которая меняет правила игры
Формализованные категории работают не сами по себе, а внутри целостной концептуальной модели антикризисного управления высокотехнологичными компаниями. Её авторы увязывают внешние факторы — санкционные ограничения, разрыв цепочек знаний - с внутренними механизмами воспроизводства инженерных компетенций, кооперацией и системой принятия решений.
Модель работает как система автоматического регулирования: на вход поступают сигналы о барьерах; внутри контура оцениваются риски и выбираются механизмы реагирования (от базы решений до пересборки цепочек); на выходе формируется новый план проекта. Главное отличие - скорость и возможность одновременного выполнения для множества проектов.
Интегральный индекс эффективности
Но наиболее мощным инструментом, который многие руководители уже взяли на вооружение, стал интегральный индекс эффективности антикризисного управления I_ac. Именно о нём авторы пишут: «В качестве обобщающего показателя может использоваться интегральный индекс эффективности антикризисного управления I_ac, отражающий совокупное влияние сроков разработки, технологических рисков, параметров качества и экономических результатов проекта».
Формула объединяет параметры X_i (негатив: отклонения по срокам, переделки, длительность испытаний) и Y_j (позитив: доступность компонентов, стабильность качества, надёжность). Каждому параметру присвоен вес, и суммарный индекс I_ac даёт количественную оценку эффективности антикризисных мер. Индекс позволяет оценивать прогресс объективно, а не эмоционально. Рост индекса указывает на успешность мер, падение — на необходимость анализа причин.
Вывод
После работы с моделью Гасиева стало ясно, что интуитивные антикризисные меры неэффективны. Среда слишком турбулентна, а проекты дороги для ручного управления. Индекс I_ac — рабочий инструмент для сравнения сценариев, принятия решений и обеспечения выживания высокотехнологичных производств. Антикризисное управление становится инженерной дисциплиной с формулами и метриками.
Автор: София Князева