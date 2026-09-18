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ДОМ.РФ получил две награды Russian Employee Experience Awards 2026

Команды ДОМ.РФ стали победителями двух номинаций Russian Employee Experience Awards 2026 — премии в области цифрового опыта сотрудников, внутренних коммуникаций и HR Tech. Проекты ДОМ.РФ были отмечены за внедрение кадрового электронного документооборота и развитие комплексной HR Tech-экосистемы.

В номинации «Лучшее внедрение КЭДО» победил совместный проект ДОМ.РФ и HRlink. В рамках проекта кадровые процессы группы ДОМ.РФ переведены в электронный формат, а решение интегрировано в существующий ИТ-ландшафт компании. Инструмент обеспечивает комфортный сервис подписания документов для сотрудников, работающих как в офисе, так и в удалённом формате. При внедрении особое внимание уделили удобству для сотрудников: подготовили обучающие материалы, провели информационную кампанию и организовали поддержку на этапе перехода.

Второй наградой стала «Лучшая HR Tech-команда», где оценивалась работа команды над комплексной HR IT-экосистемой ДОМ.РФ и её влияние на бизнес-процессы на разных этапах жизненного цикла сотрудника. HR IT-экосистема ДОМ.РФ объединяет решения для разных задач: кадрового электронного документооборота, взаимодействия сотрудников с HR-службой, аналитики, обучения, подбора и ежедневной работы. В неё входят КЭДО, ВКП, HR-аналитика, HR-портал, ДОМ24, Potok, iSpring, HT-Lab и другие. Такая система позволяет развивать HR-сервисы как единую цифровую среду, связывая отдельные инструменты с бизнес-процессами и потребностями сотрудников. При этом ИТ-решения используются не изолированно, а как часть общей системы управления опытом сотрудника.

Обе награды стали результатом совместной работы команд ДОМ.РФ, которые развивают цифровые инструменты для сотрудников компании.

Для ДОМ.РФ две награды REXAwards 2026 — это признание работы команд, которые последовательно переводят HR-процессы в цифровой формат и развивают единую технологическую среду для сотрудников.

Рекламаerid:2W5zFHvzzWuРекламодатель: ПАО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: www.domrf.ru

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