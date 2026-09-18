Разделы

Цифровизация
|

Digital Sector усиливает отраслевую экспертизу для гостиничного и туристического бизнеса

Digital Sector сформировал отраслевой подход к разработке цифровых продуктов для гостиничного и туристического бизнеса. Он охватывает архитектуру данных, интеграции с системами бронирования и другими сервисами, контентную модель и развитие цифрового продукта после запуска. Об этом CNews сообщили представители Digital Sector.

В гостиничных проектах сайт становится частью более сложного ИТ-контура. Для каждого типа данных определяется единый источник, а обмен между системами выстраивается так, чтобы исключить ручное дублирование. Тарифы, доступность номеров и другая информация обновляются там, где создаются, и передаются в остальные системы. В зависимости от инфраструктуры обмен может строиться через прямые интеграции или отдельный интеграционный слой.

По тому же принципу проектируется контентная модель. Номера, специальные предложения, рестораны, SPA, залы и мероприятия создаются как связанные сущности. Информация вводится один раз и используется на разных страницах и в разных сценариях. Например, специальное предложение можно связать с конкретными категориями номеров, а на странице конференции выводить подходящие залы и варианты размещения. При изменении исходных данных их не приходится вручную обновлять в нескольких разделах.

Отдельно проектируется интеграция с системой бронирования. При переходе к оформлению должны сохраняться выбранные даты, количество гостей, категория номера, тариф или специальное предложение. Связи между объектами сайта и идентификаторами внешней системы закладываются до разработки и проверяются при тестировании.

Один из проектов Digital Sector в гостиничном сегменте — сайт пятизвездочного отеля «Метрополь». Команда разработала его на «1С-Битрикс», интегрировала с системой бронирования TravelLine, реализовала e-commerce для заказа продукции ресторана и онлайн-продажу билетов на мероприятия. По данным PageSpeed, показатель LCP нового сайта улучшен на 44%.

<p>Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров</p>
Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров Цифровизация

Запуск сайта не завершает работу над цифровым продуктом. После релиза остаются техническое сопровождение, развитие функциональности и доработка интеграций. Digital Sector продолжает сопровождать и развивать сайт «Метрополя».

«Особую ценность для нас представляет то, что наше сотрудничество не ограничилось разработкой и запуском проекта. Digital Sector продолжает сопровождать и развивать сайт, обеспечивая его стабильную работу, своевременно реагируя на запросы и предлагая улучшения», — сказали представители отеля «Метрополь».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании

Нейросети побеждают программистов. Число увольнений ИТ-шников выросло в два раза, число новых вакансий рухнуло почти вдвое

Когда сотрудники находят ответ сами: как ИИ-гид в ITSM-системе разгружает поддержку и бюджет

Бывший министр связи России заочно арестован за создание криптопирамиды

Где хранить резервные копии, чтобы их не уничтожили хакеры

Опальный китайский ИИ получил доступ к данным Уолл-стрит

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

5 мощных биноклей для охоты и наблюдений: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще