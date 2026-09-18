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Банк «Санкт-Петербург» расширяет возможности интернет-эквайринга

Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) расширяет возможности интернет-эквайринга и запускает новый сервис для клиентов, которые ведут торговлю товарами и услугами через страницы в социальной сети «ВКонтакте». Решение позволяет предпринимателям принимать оплату напрямую в соцсети без необходимости создавать и поддерживать собственный сайт. Об этом CNews сообщили представители БСПБ.

Новый сервис ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса, использующих социальные сети как площадку для продаж. Подключение к эквайрингу «ВКонтакте» от БСПБ открывает перед продавцами ряд ключевых возможностей.

Во-первых, это экономия на разработке: клиенту не нужно тратить деньги на создание сайта или лендинга.

Во-вторых, быстрый старт: принимать платежи можно сразу после заключения договора.

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В-третьих, гибкий формат: денежные средства поступают на счет до пяти раз в день.

«Запуск эквайринга для продавцов «ВКонтакте» – это логичный шаг в развитии экосистемы услуг для наших клиентов. Мы видим, что предприниматели все чаще выбирают социальные сети как один из каналов для продаж, и наша задача – сделать этот процесс максимально удобным и безопасным. Таким образом Банк расширяет возможности для бизнеса своих клиентов, предоставляя им современный финансовый инструмент для роста продаж без лишних затрат на инфраструктуру», – сказал директор Департамента продуктов корпоративного бизнеса Банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский.

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