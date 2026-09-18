Банк «Русский Стандарт»: летом 2026 г. доля покупок через СБП выросла до 48%

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей через Систему быстрых платежей (СБП). Летом 2026 г. число покупок через СБП выросло на 40% относительно 2025 г. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Летом 2026 г. доля покупок через СБП в общем количестве платежей по картам всех банков в эквайринговой сети «Русского Стандарта» выросла до 48% с 34% летом 2025 г.

Как показала статистика банка «Русский Стандарт», россияне стали чаще совершать покупки через СБП, но на более низкие средние чеки. Летом 2026 г., согласно статистике банка, общее число покупок через СБП выросло на 40% относительно лета 2025 г. Так, средняя сумма такого платежа летом 2026 г. снизилась до 985 руб. с 1 447 руб. годом ранее. При этом немного выросла относительно весны 2026 г., когда средний чек был 968 руб. Платежи через СБП стали настолько неотъемлемой частью жизни, что сервис все чаще используют для небольших покупок – от приобретения различных мелочей на маркетплейсах до продуктов по дороге с работы домой.

Минувшим летом среди популярных категорий трат в зависимости от количества покупок через СБП, по данным банка, оказались супермаркеты (494 руб.), быстрое питание (664 руб.) и маркетплейсы (1 558 руб.).

Методология: в рамках исследования были изучены данные по всем покупкам через СБП по картам всех банков в эквайринговой сети Банка «Русский Стандарт» летом и весной 2026 г., а также летом 2025 г.