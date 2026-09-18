«Авито Подработка» назвала самые высокооплачиваемые смены в России

Приемка товаров стала самым высокооплачиваемым вариантом подработки в России за неполный III квартал 2026 г. Исполнителям предлагали до 8 тыс. руб. за смену продолжительностью около девяти часов, выяснили аналитики «Авито Подработки». Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Практически на одном уровне оказались задачи в общественном питании — за приготовление пищи предлагали 7,54 тыс. руб., а за приготовление напитков — 7,43 тыс. руб. за смену. В пятерку самых высокооплачиваемых типов заданий на подработке также вошли погрузка и разгрузка товаров со средним предлагаемым вознаграждением 7,09 тыс. руб. за смену.

Важно отметить, что средние предлагаемые вознаграждения рассчитаны на основе предложений заказчиков, размещенных на «Авито Подработке». Заработать за смену исполнители могут и больше: итоговая сумма зависит от типа задач, их объема, условий и продолжительности смены.

«Хорошо оплачиваемые смены можно найти в разных сферах — от доставки и складской логистики до магазинов, кафе и ресторанов. Для одних задач потребуется автомобиль или велосипед, другие доступны тем, кто предпочитает работать в помещении. Исполнитель может выбрать подходящий формат, заранее оценить условия и вознаграждение и записаться на смену, которая вписывается в его график. Это делает подработку удобным способом получить дополнительный доход, не меняя привычный ритм жизни», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».