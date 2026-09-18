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«Авито Подработка» назвала самые высокооплачиваемые смены в России

Приемка товаров стала самым высокооплачиваемым вариантом подработки в России за неполный III квартал 2026 г. Исполнителям предлагали до 8 тыс. руб. за смену продолжительностью около девяти часов, выяснили аналитики «Авито Подработки». Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Практически на одном уровне оказались задачи в общественном питании — за приготовление пищи предлагали 7,54 тыс. руб., а за приготовление напитков — 7,43 тыс. руб. за смену. В пятерку самых высокооплачиваемых типов заданий на подработке также вошли погрузка и разгрузка товаров со средним предлагаемым вознаграждением 7,09 тыс. руб. за смену.

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Важно отметить, что средние предлагаемые вознаграждения рассчитаны на основе предложений заказчиков, размещенных на «Авито Подработке». Заработать за смену исполнители могут и больше: итоговая сумма зависит от типа задач, их объема, условий и продолжительности смены.

«Хорошо оплачиваемые смены можно найти в разных сферах — от доставки и складской логистики до магазинов, кафе и ресторанов. Для одних задач потребуется автомобиль или велосипед, другие доступны тем, кто предпочитает работать в помещении. Исполнитель может выбрать подходящий формат, заранее оценить условия и вознаграждение и записаться на смену, которая вписывается в его график. Это делает подработку удобным способом получить дополнительный доход, не меняя привычный ритм жизни», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

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