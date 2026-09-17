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YADRO расширила возможности ИИ-сервера G4208P G3 для ресурсоемких задач

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) представила обновленную конфигурацию ИИ-сервера G4208P G3 для корпоративных проектов. Новая версия поддерживает до восьми GPU мощностью до 600 Вт каждый и вдвое увеличивает плотность вычислений. Сервер рассчитан на ресурсоемкие задачи обучения, дообучения и инференса современных ИИ-моделей.

Рост производительности современных GPU повышает требования ко всей серверной платформе и условиям ее эксплуатации. В обновленном G4208P G3 усилены подсистемы питания и охлаждения, благодаря чему полная конфигурация может работать при температуре входящего воздуха до 30 °C. Для заказчиков это расширяет возможности размещения ИИ-оборудования в существующей инфраструктуре ЦОД и снижает объем дополнительных требований к подготовке площадки.

G4208P G3 поддерживает ускорители разных классов и производителей. Конфигурацию можно подбирать с учетом модели, программного стека, профиля нагрузки и бюджета проекта. Одна платформа подходит для разных ИИ-сценариев и позволяет наращивать вычислительные ресурсы по мере роста нагрузки.

YADRO также проводит прикладные исследования и тестирование на реальных ИИ-нагрузках, публикуя результаты измерений с описанием конфигураций, методик и условий тестирования. Заказчики могут заранее сравнивать варианты по производительности, задержкам и стоимости вычислений и быстрее переходить к проверке конфигурации на своей нагрузке.

«Корпоративные ИИ-проекты становятся масштабнее, и вместе с ними растут требования к вычислительной инфраструктуре. При развитии G4208P G3 мы ориентировались на реальные условия эксплуатации в ЦОД, возможность выбирать конфигурацию под конкретную нагрузку и дальнейшее масштабирование инфраструктуры по мере роста задач», — отметил Михаил Михеев, директор по серверным продуктам YADRO.

Обновленная конфигурация расширяет возможности компаний по развитию собственной ИИ-инфраструктуры — от отдельных вычислительных узлов до GPU-кластеров.

Узнать подробнее о сервере YADRO G4208P G3 можно на сайте компании.

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