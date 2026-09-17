Структура «Роснефтегаза» внедряет ИИ-платформу «Фарадей» для ускорения ИТ-проектов холдинга в сфере импортозамещения

«ВДГБ» (российский ИТ-интегратор, входит в состав АО «Росгазификация» – оператора сервисных услуг для предприятий «Роснефтегаза») запускает использование платформы с искусственным интеллектом «Фарадей» для повышения скорости и эффективности импортозамещения в структурах холдинга. Об этом CNews сообщили представители компании «Сапран».

Внедрение ИИ стало возможным благодаря стратегическому партнерству «Фарадей» с компанией «Элемент 5 Нефтегаз» – отраслевым разработчиком и интегратором цифровых решений для нефтегазового сектора. «Элемент 5 Нефтегаз» выступил поставщиком ИИ-платформы и в настоящий момент разворачивает ее в инфраструктуре ВДГБ.

Старту проекта предшествовал этап тестирования: команда заказчика начала работу в облачной версии «Фарадей» весной 2026 г. и, убедившись в эффективности решения, в августе приняла окончательное решение о внедрении. За это время платформа прошла проверку на соответствие требованиям безопасности холдинга: решение поддерживает логирование событий ИБ, настройку политик управления паролями и доступами, интеграцию с SIEM-системами. Платформа соответствует уровню безопасности для работы в контуре государственной корпорации и может разворачиваться без доступа в интернет, использует внутренние стандарты и регламенты заказчика.

Для «ВДГБ» «Фарадей» автоматизирует ключевые этапы проектного цикла: составление требований, подготовку оценок трудозатрат и работу с проектной документацией. В условиях растущего числа проектов миграции на продукты «1С» решение позволяет ключевым специалистам заказчика кратно повысить скорость и качество выполнения проектных задач.

«"Фарадей" станет инструментом, который позволит нам быстрее и качественнее реализовывать проекты импортозамещения для предприятий нефтегазовой отрасли, где крайне высоки требования к информационной безопасности и срокам. По итогам тестирования мы уже сейчас понимаем, как можем сократить время выдачи оценки по проекту с трех месяцев до одной-двух недель. Для нас также принципиально важны возможность работы с платформой в закрытом контуре и её универсальность. Эти свойства открывают перспективы для масштабирования решения на смежные направления – в частности, на работу с инженерными данными и проектирование», – сказал Сергей Артамонов, генеральный директор «ВДГБ:ИТС».

«Для нас этот проект – подтверждение правильности выбранной стратегии по внедрению ИИ-технологий в процессы цифровой трансформации наших клиентов. Мы видим, что применение платформы не просто ускоряет отдельные этапы, а кардинально улучшает качество работы с проектами за счёт повышения точности планирования, снижения ручного труда и минимизации ошибок на всех стадиях. И главное – заказчик получает быструю и измеримую отдачу от инвестиций», – сказал Андрей Шайбаков, заместитель генерального директора компании «Элемент 5 Нефтегаз».

«Наша миссия – делать бизнес успешнее: бизнес наших клиентов, партнеров и свой собственный. Именно для этого мы создали «Фарадей» – чтобы компании могли ускорить внедрение ИИ-решений в текущие бизнес-процессы. Ключевая идея продукта – быстрый цикл обучения ИИ-помощников под конкретные задачи сотрудников и безболезненная интеграция новых технологий в уже существующий цифровой ландшафт, без необходимости перестраивать то, что и так работает», – сказал Андрей Митюков, исполнительный директор компании «Фарадей ИИ».