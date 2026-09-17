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Sitronics KT и «Русская Рыбопромышленная Компания» договорились о технологическом сотрудничестве

Sitronics KT и «Русская Рыбопромышленная Компания» договорились о технологическом сотрудничестве. Соответствующее соглашение подписали разработчик морских решений и российская рыбоперерабатывающая компания.

Партнерство Sitronics KT (входит в Sitronics Group) и «Русской Рыбопромышленной Компании» (РРПК) направлено на разработку и внедрение технологических решений для сфер рыбного промысла, флота и повышения безопасности на море.

В рамках соглашения компании договорились об интеграции передовых разработок в области навигации, связи и мониторинга для модернизации систем управления флотом, оптимизации маршрутов, снижения расхода топлива и повышения общей операционной эффективности промысла.

Sitronics KT разрабатывает ИТ-решения и оборудование для судоходной отрасли – программные и аппаратные решения для судов и создания береговой инфраструктуры. Также компания работает над линейками гражданских безэкипажных катеров различной грузоподъемности для доставки грузов по речным и морским акваториям, мониторинга надводной обстановки, проведения поисково-обследовательских и гидрографических работ.

«Это сотрудничество открывает новые перспективы для применения разрабатываемых компанией технологий в реальном секторе экономики. Наши решения направлены на то, чтобы сделать работу экипажей безопаснее, а бизнес и промысел – эффективнее», – сказал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин.

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«Для нас крайне важно внедрять передовые разработки, которые повышают точность навигации, улучшают координацию судов в море и минимизируют риски. Партнерство с наукоемким разработчиком в области морских технологий позволит нам ускорить цифровую трансформацию», – сказал генеральный директор РРПК Константин Глобенко.

В ближайшее время рабочие группы компаний приступят к формированию дорожной карты пилотных проектов и апробации новых решений и технологий в Беринговом и Охотском морях.

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