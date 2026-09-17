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Предвыборный обман: мошенники через фальшивые сайты предлагают пройти опрос и проголосовать через интернет

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков компании F6, российского разработчика технологий для борьбы с киберугрозами, в преддверии выборов в Государственную думу зафиксировали появление фальшивых сайтов предвыборной тематики. Об этом CNews сообщили представители F6.

Один из таких сайтов создан от имени несуществующей организации «Независимый центр социальных исследований» и предлагает пройти «независимый анонимный опрос». Пользователям обещают, что «каждый участник может выиграть приз», однако фактически никакого опроса нет.

Если нажать на единственную активную кнопку «Завершить регистрацию», то в следующем окне посетителю сайта предлагают войти через Telegram, для этого – указать имя и номер телефона, привязанный к аккаунту мессенджера, а затем нажать кнопку «Получить код». Однако дальше ничего не происходит: после ввода этих данных на сайте отображается сообщение, что при отправке кода произошла ошибка.

Специалисты F6 указывают две вероятных причины такого поведения сайта: это может быть техническая ошибка разработчиков, которые планировали с помощью сайта угонять учётные записи пользователей Telegram, либо злоумышленники таким образом собирают данные посетителей для использования в других киберпреступных схемах. Например, с пользователем могут связаться по телефону от имени госструктур или написать ему в Telegram под другим предлогом, не связанным с выборами.

Второй опасный сайт создан от имени Центральной избирательной комиссии и предлагает указать номер паспорта или СНИЛС для перехода к голосованию. Такие данные злоумышленники могут запрашивать для попытки реального получения доступа к учётной записи либо имитации взлома личного кабинета с целью запугивания пользователя и его провокации на передачу денег или совершение преступлений.

Опасные сайты зарегистрированы в доменных зонах .help и .me, в их названиях используют слова vybory и izbiratelnaya-komissiya. Первый сайт создан 3 сентября 2026 г., второй – 15 сентября 2026 г. Вскоре после обнаружения этих сайтов доступ к ним был заблокирован.

Аналитики F6 Digital Risk Protection не исключают, что злоумышленники могут создать новые домены для размещения таких опасных сайтов. Для защиты от подобных сайтов-фальшивок специалисты F6 рекомендуют не переходить по ссылкам из недоверенных источников, обращать внимание на домены используемых сайтов и проверять их через whois-сервисы, а также не указывать личные данные, телефоны и коды на сомнительных ресурсах.

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