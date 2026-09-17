Обновление Avanpost SmartPAM: 60 сигнатур по матрице MITRE ATT&CK

Компания Avanpost, разработчик решений для безопасности идентификационных данных и управления доступом, обновила Avanpost SmartPAM, продукт для управления привилегированным доступном, до версии 1.4. В новой версии добавлена библиотека из 60 сигнатур, структурированных по категориям матрицы техник атак MITRE ATT&CK для обнаружения и реакции на угрозы внутри привилегированных сессий. Библиотека доступна заказчикам по подписке и будет регулярно пополняться. До конца 2026 г. подписка на библиотеку бесплатна. Об этом CNews сообщили представители Avanpost.

«Обновление поддерживает выбранный Avanpost вектор развития SmartPAM: от защиты доступа к непрерывному и многоуровневому анализу действий привилегированных пользователей, выявлению и своевременному реагированию на угрозы. При росте масштабов компрометации учетных данных, инсайдерских рисков, человеческих ошибок недостаточно лишь контроля входа и фиксации действий. Объектом контроля становится не только идентичность, но и каждое действие, совершаемое с ее полномочиями», – сказал Сергей Померанцев, владелец продукта Avanpost SmartPAM.

Avanpost SmartPAM стала первой PAM-системой с набором сигнатур по матрице MITRE ATT&CK. Сигнатура — это правило или совокупность правил, которые позволяют PAM-системе идентифицировать известную угрозу. Готовые сигнатуры используются движком сигнатурного анализа Avanpost SmartPAM. Он обрабатывает, нормализует и анализирует события привилегированной сессии и при необходимости формирует ответную реакцию: блокировку команды или пользователя, разрыв сессии, отправку уведомления в SIEM и тд.

Библиотека сигнатур по матрице MITRE ATT&CK охватывает разные тактики и техники атак, включая получение учетных данных, закрепление в системе, горизонтальное перемещение, уклонение от обнаружения и другие. В частности, новые сигнатуры идентифицируют отключение служб аудита операционной системы, антивирусной защиты или межсетевого экрана , очистку системных журналов, маскирование команд. Компании могут сочетать готовые сигнатуры с собственными правилами и настраивать политики безопасности с учетом своих ИБ-приоритетов и особенностей инфраструктуры.